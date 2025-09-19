Propeep reafirma compromiso social con jornada “Primero Tú” en Villa Hermosa

Villa Hermosa, La Romana, RD.– El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, encabezó este viernes la jornada de inclusión social “Primero Tú” número 86, realizada en el sector Juan Pablo Duarte del municipio Villa Hermosa.

Durante su intervención, Polanco subrayó que la misión de Propeep es acercar los servicios del Gobierno a las comunidades más vulnerables, en cumplimiento de las directrices del presidente Luis Abinader.

“El sentido de estas jornadas es estar en el corazón de la sociedad, acompañar a los barrios, municipios y distritos municipales con servicios que transforman vidas”, señaló el funcionario, al tiempo que reafirmó que la prioridad es brindar un trato digno y soluciones inmediatas.

Polanco expresó que cada jornada es un motivo de satisfacción, porque el impacto se traduce en beneficios concretos para los ciudadanos más necesitados.

“Cuando un adulto mayor recibe aquí su pensión solidaria, cuando una madre soltera obtiene carnets de salud para sus hijos a través de Senasa, o cuando una persona con discapacidad recibe un dispositivo que le devuelve dignidad, vemos reflejado el verdadero propósito de estas jornadas”, explicó.

El director de Propeep aseguró que “Primero Tú” es también una forma de reconstruir la confianza de la gente en las instituciones, devolviendo esperanza en cada comunidad visitada.

En ese sentido, reiteró que la visión del Gobierno es sostener una gestión inclusiva, sensible y cercana, capaz de responder a las necesidades en todos los rincones del país.

“El presidente Abinader es un hombre que está preocupado por el bienestar de la gente, de su pueblo, por el desarrollo. Eso es lo que persigue con estas iniciativas”, sostuvo Polanco.

El funcionario anunció que la próxima jornada se llevará a cabo en el municipio de Guaymate, manteniendo el ritmo de trabajo en todo el territorio nacional, con presencia constante y disponibilidad “24/7 para servir a la gente”.

En la jornada de Villa Hermosa participaron distintas instituciones públicas que ofrecieron una amplia cobertura de servicios, desde consultas médicas y odontológicas, entrega de medicamentos, vacunación, afiliación al Senasa, hasta pensiones solidarias y capacitaciones técnicas.

Las familias asistentes también recibieron orientación comunitaria y apoyo en trámites de acceso a programas sociales, lo que permitió que cientos de personas se beneficiaran directamente.

El acto contó con la presencia de la gobernadora provincial Ivelisse Méndez, el alcalde Eduardo Famila, la subdirectora de Propeep Yenny Chaljub, la diputada Jacqueline Fernández, los regidores Nelson Quevedo y José Valdéz, así como líderes comunitarios encabezados por Leonor Rodríguez, presidenta de la junta de vecinos.

Con esta jornada, Propeep reafirma que su compromiso no se limita a promesas, sino a acciones concretas que mejoran la calidad de vida de la gente, fortaleciendo la cercanía del Estado con las comunidades.

