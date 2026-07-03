Propeep mejora la vida de familias vulnerables con entrega de viviendas dignas en Cevicos

Bartolo García

El director de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, entregó dos viviendas completamente construidas, amuebladas y equipadas a igual número de familias de escasos recursos del municipio de Cevicos, en la provincia Sánchez Ramírez. La iniciativa forma parte de las acciones del Gobierno del presidente Luis Abinader para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.

Durante el acto, Polanco reafirmó el compromiso de la institución de continuar llevando bienestar y esperanza a las familias dominicanas, inspirado en el legado de José Francisco Peña Gómez y en la visión de desarrollo humano promovida por el presidente Abinader. Destacó que Propeep no solo entrega viviendas dignas, sino que las pone en manos de sus beneficiarios completamente amuebladas y equipadas, permitiéndoles mejorar de inmediato sus condiciones de vida.

El funcionario informó que, en lo que va de año, la institución ha entregado 12 viviendas en distintas provincias del país, de las cuales cuatro corresponden a Sánchez Ramírez. Asimismo, aseguró que continuará impulsando este tipo de iniciativas para transformar positivamente la vida de las personas que más lo necesitan.

Una de las beneficiarias fue Dominga de la Cruz Vargas, de 54 años, residente en el sector La Sabana de Mariscada, quien relató que durante años vivió en una vivienda de zinc en condiciones precarias. Emocionada, expresó: “Me siento feliz de la vida; le doy gracias a Dios porque hoy tengo mi casa nueva”, agradeciendo al presidente Luis Abinader y a Robert Polanco por cumplir la promesa de entregarle un hogar digno.

La segunda vivienda fue asignada a Ambrosio Suadi, de 51 años, residente en la comunidad Batero de Cevicos. Debido a que permanece hospitalizado tras ser diagnosticado con dengue hemorrágico, el inmueble fue recibido por su hermana, Angelina Suadi. Las viviendas cuentan con 44 metros cuadrados, dos habitaciones, sala, comedor, cocina, baño, galería e instalaciones eléctricas que cumplen con los estándares de seguridad.

Además de la infraestructura, ambas casas fueron entregadas con juegos de sala, comedor, habitaciones, estufa, nevera, abanicos, muebles y raciones alimenticias, permitiendo que las familias puedan habitarlas desde el primer día. En la actividad también participaron el embajador dominicano en El Salvador, Flavio Amaury Rosario Rondón; la gobernadora provincial, Cristiana Rodríguez; el encargado de Operaciones de Propeep, Melfi Bautista, junto a representantes comunitarios y otras autoridades de la provincia.