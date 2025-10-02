Propeep mejora la calidad de vida en Bonao con sustitución de techos tóxicos

Bartolo García

Bonao, Monseñor Nouel. – La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) ejecutó un proyecto de gran impacto social en el sector San Isidro, del distrito municipal Juma Bejucal, donde fueron intervenidas 144 viviendas mediante la sustitución de techos de asbesto-cemento por termopaneles ecoamigables.

Con esta iniciativa, el Gobierno elimina un material altamente nocivo para la salud, reconocido por sus efectos cancerígenos, y lo sustituye por una solución que aporta dignidad, seguridad y sostenibilidad a las familias de la comunidad.

Los antiguos techos fueron reemplazados por termopaneles con láminas de acero y poliestireno expandido, un material moderno que no afecta la salud y que contribuye a mejorar las condiciones de vida.

Durante el acto de entrega, el director de Propeep, Robert Polanco, destacó que estos techos no solo representan un cambio estético, sino una verdadera garantía de seguridad, confort térmico, eficiencia energética y mayor durabilidad.

“Aquí no estamos entregando simplemente un techo nuevo, estamos preservando vidas. La fibra del asbesto-cemento es cancerígena, afecta los pulmones y produce cáncer. Hoy eliminamos ese riesgo de estas familias”, expresó Polanco.

El funcionario subrayó que el impacto de esta intervención es trascendental, pues al sustituir los techos se reduce de manera significativa la exposición de cientos de personas a enfermedades graves.

“Este es uno de los proyectos más especiales de la Presidencia, porque no se trata solo de construcción, sino de vida, esperanza y alegría para una comunidad que llevaba décadas esperando esta respuesta”, agregó.

Además de los techos, Polanco informó que fueron atendidas otras necesidades no previstas en el contrato inicial, como la reparación del sistema eléctrico de varias viviendas, labores de pintura y mejoras en espacios comunitarios como el parque, la cancha y la policlínica.

El director de Propeep agradeció al presidente Luis Abinader por escuchar las demandas de la comunidad y hacer realidad una obra que había sido reclamada desde hacía más de medio siglo. “Es un reclamo histórico que hoy encuentra solución gracias a la sensibilidad del Presidente”, señaló.

Los residentes también expresaron su satisfacción. Francisco González, vecino de San Isidro, recordó que las casas fueron construidas en 1962 durante el gobierno de Juan Bosch con techos de asbesto-cemento. “Ningún gobierno hizo nada hasta ahora. Hoy tenemos techos más frescos que protegen nuestra salud”, dijo.

De igual manera, Teodora Ortíz, de 58 años, manifestó con alegría que nunca imaginó ver su hogar renovado: “Hoy no hace calor y siento tranquilidad al saber que mi familia está protegida”.

El acto contó con la presencia de la gobernadora Adela Tejada, los diputados Orlando Martínez y Norberto Ortiz, el alcalde de Bonao Eberto Núñez, el director distrital de Juma Bejucal Teodoro Santos, representantes de la Sala Capitular, líderes comunitarios y beneficiarios del proyecto.

Con esta entrega, Propeep reafirma su misión de desarrollar proyectos estratégicos que impacten en la salud, la seguridad y la calidad de vida de los dominicanos, especialmente en comunidades históricamente olvidadas.

