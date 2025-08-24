Propeep lleva inclusión social a San Carlos y La Victoria con jornada “Primero Tú”

Bartolo García

Distrito Nacional, RD.– El barrio San Carlos fue escenario este viernes de una jornada de inclusión social encabezada por los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), bajo la coordinación de su director, Robert Polanco.

La actividad forma parte del programa “Primero Tú”, diseñado para acercar los servicios del Estado a comunidades que requieren mayor atención y apoyo en su desarrollo social.

En San Carlos, cientos de residentes tuvieron acceso a consultas médicas, operativos odontológicos y oftalmológicos, así como a programas de pensiones solidarias y asesorías para la inserción en cursos técnicos y de emprendimiento.

Además, instituciones como Conadis, Conape, Senasa, Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la PN, Promipyme y los Comedores Económicos participaron activamente en la jornada, ofreciendo servicios directos y soluciones inmediatas a las familias.

El evento contó con la presencia del vicealcalde del Distrito Nacional, Stalin Alcántara, el diputado José Caraballo, los regidores Giancarlos Vega y Juan López, así como líderes comunitarios de la emblemática barriada capitalina.

“Aquí estamos para atender a cada ciudadano y ciudadana. Propeep trabaja día y noche para llevar acción social a quienes más lo necesitan, sin importar diferencias”, expresó Polanco durante su intervención.

El funcionario resaltó que San Carlos, a pesar de ser un barrio histórico y céntrico de la capital, concentra familias en situación de vulnerabilidad que necesitan acompañamiento en salud, educación y bienestar social.

Polanco agregó que la presencia del Gobierno en estos espacios responde a las instrucciones del presidente Luis Abinader, quien ha reiterado que las instituciones deben estar cerca de la gente y no detrás de un escritorio.

“En San Carlos hay mujeres embarazadas que requieren atención, adultos mayores que esperan pensiones solidarias, personas con discapacidad que necesitan dispositivos de apoyo y jóvenes que buscan capacitación. A todos ellos llegamos con soluciones concretas”, subrayó.

La jornada también incluyó actividades culturales y recreativas para los niños y jóvenes, reforzando el mensaje de integración comunitaria y de inclusión social.

Acción social en Santo Domingo Norte

De manera simultánea, Propeep trasladó la jornada al poblado de La Victoria, en Santo Domingo Norte, donde cientos de comunitarios recibieron los mismos beneficios en la escuela María Figueroa Adón.

Como parte del cierre en La Victoria, fue inaugurado un Paseo de los Colores en el Club Deportivo San Antonio, con una extensión de 64 metros cuadrados, contribuyendo al embellecimiento urbano y a la promoción del arte comunitario.

Con estas acciones, Propeep reafirma su compromiso de fortalecer el tejido social en todo el país, combinando inclusión, salud, capacitación y cultura como ejes de transformación comunitaria.