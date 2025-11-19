Propeep lidera gran operativo social por cuatro días en La Altagracia

Bartolo García

Higüey, La Altagracia, RD. – Con el objetivo de fortalecer las políticas sociales del Gobierno y acercar los servicios del Estado a quienes más lo necesitan, la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) y la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) iniciaron este miércoles un amplio despliegue de intervenciones sociales en toda la provincia La Altagracia.

Las actividades arrancaron con una asamblea comunitaria en el Multiuso Leo Tavárez de Higüey, donde se dieron cita representantes de juntas de vecinos y líderes comunitarios para presentar inquietudes y necesidades prioritarias de sus sectores.

El encuentro estuvo encabezado por el director general de Propeep, Robert Polanco; la subdirectora de Dasac, Luz Estrella; el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfy Rojas; y el subdirector de Operaciones de la Presidencia, Etiliano Sánchez.

Durante la reunión, los funcionarios presentaron el calendario de intervenciones que se desarrollará en distintos barrios y comunidades por instrucciones del presidente Luis Abinader.

Polanco aseguró que se están tomando acciones inmediatas para responder a las demandas comunitarias, destacando que el Gobierno mantiene un compromiso permanente con atender la vulnerabilidad social en el país.

Dentro de las acciones proyectadas, Propeep inició la ejecución de su programa “Cerca de Ti”, una iniciativa que se llevará a cabo en diversos sectores de la provincia para impactar de manera directa a cientos de familias.

Las jornadas se extenderán hasta el sábado y abarcarán las comunidades de Anamuya, la Parroquia San Francisco de Asís, La Llanada del Cerro y el distrito municipal de Nisibón.

Estas intervenciones incluyen entrega de raciones alimentarias, servicios de salud, orientación social, canastillas para embarazadas, vitaminas y suplementos nutricionales, junto con asistencia odontológica y ayudas diversas.

El funcionario anunció que este viernes las acciones continuarán en los sectores Hato de Mana y El Limonal con la misma línea de intervención directa a favor de las familias más necesitadas.

La subdirectora de Propeep, Yenny Chaljub, encabezará estas jornadas acompañada de un gran equipo de colaboradores institucionales.

Como cierre, el sábado se ejecutará la jornada “Primero Tú” en el Liceo Juan Pablo Duarte del municipio Verón, actividad que forma parte del programa “Gobierno Contigo”.

Esta gran feria social contará con más de 30 instituciones públicas brindando servicios simultáneos en áreas como salud, documentación civil, educación, inclusión social, empleabilidad y asistencia especial a personas con discapacidad.

El presidente Luis Abinader participará en el desarrollo de esta jornada, evidenciando la prioridad que tiene la intervención social en la agenda nacional.

Finalmente, Polanco reiteró que estas acciones forman parte de la visión gubernamental de garantizar un Estado presente, humano y cercano, afirmando que “cuando escuchamos a la gente y actuamos junto a ella, avanzamos en la construcción de una mejor calidad de vida para todos”.