Gobierno, empresarios y trabajadores refuerzan alianza por el desarrollo en el Día del Trabajo

Abinader encabeza primera entrega del Premio al Mérito Laboral y promueve el diálogo tripartito

Bartolo García

Santo Domingo.– En el marco del Día Internacional del Trabajo, el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó la primera edición del Premio Anual al Mérito Laboral, una iniciativa que reconoce el aporte de trabajadores y empresarios al desarrollo económico y social del país.

El acto reunió a representantes del sector sindical, empresarial y gubernamental, en un ambiente marcado por el reconocimiento, la justicia y la valoración del esfuerzo colectivo que impulsa la economía dominicana.

Durante la ceremonia fueron entregadas ocho medallas al mérito laboral, destacando a figuras que han contribuido significativamente a la promoción del empleo digno, la innovación y el fortalecimiento de las relaciones laborales.

Este galardón fue instituido mediante el Decreto núm. 389-25, como parte de una política orientada a consolidar el diálogo tripartito entre Gobierno, empleadores y trabajadores, en favor de la estabilidad y el crecimiento.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, resaltó la importancia de esta alianza, afirmando que el progreso sostenible se construye sobre la base del respeto a los derechos laborales y el impulso de condiciones justas para todos.

Desde el sector empresarial, el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, reconoció el rol fundamental de millones de trabajadores en la actividad productiva y reiteró la disposición de continuar colaborando con el Gobierno para fortalecer la economía nacional.

En representación del sector sindical, Rafael “Pepe” Abreu valoró el compromiso de las autoridades con el equilibrio entre los distintos actores, destacando la importancia de mantener un enfoque inclusivo en las políticas laborales.

Entre los galardonados, el Gran Mérito al Trabajador fue otorgado a William Radhamés Tejada Alcántara, mientras que otros reconocimientos destacaron áreas como excelencia, innovación, liderazgo y defensa de los derechos laborales, incluyendo figuras del ámbito sindical y empresarial.

Asimismo, fueron reconocidos los empresarios José Luis Corripio, Félix María García Castellanos y Frank Rainieri, por su trayectoria en la generación de oportunidades laborales y su impacto en el desarrollo del país.

La jornada concluyó con un llamado a mantener la unidad y el trabajo conjunto, reafirmando el compromiso de seguir impulsando políticas que fortalezcan el empleo, la productividad y el bienestar de los trabajadores dominicanos.