Propeep impulsa el arte comunitario en Villa Tapia con murales dedicados a las Hermanas Mirabal

Villa Tapia, Hermanas Mirabal.– La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) entregó este miércoles dos nuevos “Paseos de los Colores” en el municipio de Villa Tapia, como parte del Festival Cultural Hermanas Mirabal “Villa Tapia está en Festival”.

Estas obras artísticas fueron concebidas como un homenaje permanente a las hermanas Mirabal, símbolo de libertad y resistencia, cuyas vidas marcaron un antes y un después en la lucha contra la violencia y la opresión en República Dominicana.

El director de Propeep, Robert Polanco, encabezó la inauguración junto a autoridades provinciales y municipales, resaltando que el arte urbano se convierte en un motor de transformación social, fortaleciendo el sentido de identidad local.

Polanco afirmó que “cada mural cuenta una historia y construye un vínculo directo entre la comunidad y su identidad cultural”, destacando que estas intervenciones mejoran los espacios públicos y fomentan el orgullo comunitario.

El funcionario explicó que el programa de Paseos de los Colores ha impactado ya a múltiples municipios, donde el arte se ha convertido en una vía para exaltar valores patrios y promover el cuidado del entorno.

Los dos murales inaugurados representan escenas que rememoran la valentía de Patria, Minerva y María Teresa, así como elementos culturales propios de Villa Tapia, integrando colores vibrantes y símbolos que conectan con la memoria colectiva.

En el acto participó el exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, quien expresó su satisfacción al ver cómo el legado de sus tías continúa inspirando nuevas generaciones.

Las autoridades presentes destacaron que este tipo de proyectos refuerza el sentido de pertenencia y motiva a la juventud a involucrarse en iniciativas artísticas y educativas.

Los murales ocupan una superficie total de 500 metros cuadrados, ubicados en la entrada del municipio y en la verja del Liceo Jaime Molina Mota, representando puntos estratégicos de tránsito ciudadano.

Propeep informó que los trabajos fueron realizados por artistas de la Dirección Dominicana Cultural y Creativa de la institución, bajo la coordinación de Lino Manuel García.

El director Polanco señaló que estas acciones se desarrollan previo a la conmemoración del 25 de noviembre, declarado por la ONU como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal.

Recordó que esta fecha es un llamado mundial a la reflexión y a la acción para erradicar todas las formas de violencia de género, una lucha a la que también se suma este proyecto cultural.

Durante el recorrido, Polanco estuvo acompañado por la senadora Mercedes Ortiz, la alcaldesa Raquel Rosario y líderes comunitarios, quienes reafirmaron su compromiso con el desarrollo social del municipio.

El Festival Cultural Hermanas Mirabal continúa durante toda la semana, impulsando actividades artísticas y educativas que ponen en alto la historia, la identidad y la creatividad de esta importante provincia del Cibao.

