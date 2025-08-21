Propeep convierte a Capotillo en galería viva con la entrega del cuarto Paseo de los Colores

Bartolo García

El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, encabezó este martes la inauguración del cuarto Paseo de los Colores en el sector Capotillo, del Distrito Nacional, como parte de la transformación cultural y social que impulsa la institución en los barrios del país.

La intervención, que forma parte de un plan integral de inclusión social, abarcó 700 metros cuadrados de arte público y contempló la pintura de las fachadas de 12 viviendas, así como espacios de la Escuela Primaria Salomé Ureña, que ahora se convierten en lienzos que exaltan la identidad nacional.

Polanco explicó que esta es la quinta intervención artística realizada en Capotillo y la cuarta durante su gestión, lo que evidencia la constancia de un programa que busca consolidar la zona como un espacio de arte urbano abierto a la comunidad.

“El propósito es claro: pintar todas las paredes disponibles de Capotillo con puro arte, resaltando a ciudadanos destacados y fomentando la convivencia comunitaria”, manifestó el funcionario.

El mural central de este Paseo rinde homenaje a los Padres de la Patria y a monumentos icónicos como la Puerta del Conde y la Plaza de la Bandera, además de incluir un retrato de Salomé Ureña junto a un fragmento de su poema “El Ave y el Nido”, símbolo de inspiración educativa para estudiantes y vecinos.

Polanco aseguró que el programa tiene un carácter permanente, por lo que Capotillo dejará de ser visto únicamente como un barrio de lucha para convertirse en cuna y referente del arte urbano comunitario en el país.

“El arte no solo embellece, también educa en valores de convivencia. Aquí los vecinos son como la familia más cercana, y este proyecto fortalece precisamente esa unión social”, expresó.

Previo a la inauguración, el titular de Propeep participó en el desarrollo del programa “Cerca de Ti”, también en Capotillo, donde cientos de personas fueron beneficiadas a través de servicios comunitarios y actividades sociales que promovieron la integración y el bienestar colectivo.

Polanco sostuvo que estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, de llevar soluciones creativas y sostenibles a los barrios, combinando cultura, identidad y participación ciudadana.

El funcionario subrayó que este tipo de iniciativas fomentan el orgullo local, fortalecen la solidaridad vecinal y generan un sentido de pertenencia que transforma la percepción de los barrios.

La actividad contó con la participación de líderes comunitarios, representantes de instituciones sociales y residentes del sector, quienes celebraron la entrega del Paseo como un espacio que les pertenece y que promueve la convivencia pacífica.

Entre los artistas responsables de dar vida a los murales figuran Marcel Lombardo, Elvis Pelo Rafael, Briant Castillo, Kelvin Clase, Mino Miranda, José Luis Ortiz, Gersom Rodríguez, Frank Peña, Karina Croussett, Vladimir Rodríguez, Misael Ferreras y Juan Espinal, todos reconocidos por su aporte al arte urbano.

El Paseo de los Colores de Capotillo se suma así a una serie de proyectos culturales que buscan dignificar a las comunidades, integrando el arte en la vida cotidiana y consolidando a los barrios como espacios de creatividad, esperanza y desarrollo social.