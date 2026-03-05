ProlactarRD propone reforma laboral enfocada en la corresponsabilidad familiar

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La organización ProlactarRD depositó ante la Cámara de Diputados de la República Dominicana la propuesta denominada “Alianza por la Corresponsabilidad Laboral: Hacia un Código de Trabajo para el Siglo XXI”, con el objetivo de impulsar una reforma que beneficie a las familias trabajadoras del país.

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la organización, María Aurelina Estévez Abreu, quien explicó que la propuesta busca actualizar la Ley 16-92 Código de Trabajo de la República Dominicana conforme a estándares internacionales de salud y a criterios establecidos por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

Durante el acto de entrega, Estévez Abreu destacó que la propuesta plantea un modelo de “Triple Ganancia”, en el que se beneficien simultáneamente las familias, las empresas y el Estado dominicano.

La dirigente explicó que el proyecto busca promover leyes que permitan a los padres participar activamente en el cuidado de sus hijos, al tiempo que se protege el derecho de las madres a garantizar la salud y el bienestar de sus bebés.

Entre los principales puntos de la propuesta se encuentra la ampliación de la licencia de maternidad a seis meses, equivalente a 26 semanas, con el objetivo de garantizar la lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida.

El financiamiento de esta licencia estaría cubierto por el sistema de seguridad social a través de la Tesorería de la Seguridad Social, evitando que el costo recaiga directamente sobre los empleadores.

Otro de los pilares de la iniciativa es la ampliación de la licencia de paternidad a 15 días laborables, con el propósito de equiparar los derechos del sector privado con los del sector público e incluir explícitamente a padres adoptivos.

La propuesta también establece la obligatoriedad de habilitar salas de lactancia dignas en los centros de trabajo, con espacios privados e higiénicos que permitan a las madres alimentar a sus hijos sin limitaciones de tiempo.

Asimismo, plantea la protección laboral para ambos padres durante el período de licencia y hasta tres meses después de su reincorporación, garantizando estabilidad en el empleo.

Entre las medidas adicionales se incluye una licencia de 15 días en caso de fallecimiento de un hijo recién nacido, como una forma de reconocer el duelo y brindar apoyo emocional a las familias.

ProlactarRD señaló que la propuesta se basa en estudios científicos que demuestran que la participación temprana de ambos padres en la crianza favorece el desarrollo cognitivo y social de los niños y contribuye a reducir el ausentismo laboral a largo plazo.

Finalmente, la organización hizo un llamado a los legisladores de todas las bancadas para que esta iniciativa sirva como punto de partida para una reforma laboral que priorice la salud, la equidad y el bienestar de la niñez dominicana.