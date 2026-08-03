Proindustria impulsa recuperación de la Zona Franca de Bonao para atraer nuevas inversiones

Bartolo García

El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Rafael Cruz Rodríguez, informó que la Zona Franca de Bonao avanza en un proceso de reactivación gracias a la recuperación de cuatro naves industriales, la ejecución de mejoras en su infraestructura y el creciente interés de empresas nacionales por instalar operaciones en este parque industrial.

Durante un encuentro con el senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, y representantes comunitarios, Cruz Rodríguez explicó que, al asumir la administración del parque, encontraron oficinas en estado de abandono y cinco naves inmersas en procesos legales. Indicó que cuatro de esas instalaciones ya fueron recuperadas como parte del programa de rescate y modernización que desarrolla Proindustria en los parques industriales estatales.

El funcionario reveló que una empresa del sector textil ya firmó un contrato de arrendamiento con Proindustria y proyecta generar entre 250 y 300 nuevos empleos. Además, señaló que una empresa tabacalera ampliará sus operaciones en el parque, mientras otra vinculada a la industria electrónica prevé instalarse en una de las naves recuperadas.

Cruz Rodríguez afirmó que estas iniciativas permitirán aumentar considerablemente la generación de empleos en la Zona Franca de Bonao. Recordó que hace dos años el parque contaba con alrededor de 200 trabajadores, mientras que actualmente mantiene una ocupación de entre 650 y 800 empleos, con la meta de superar los 1,000 puestos de trabajo para el año 2027.

Como parte del proceso de transformación, anunció que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutará la pavimentación de las vías internas del parque. Paralelamente, Proindustria desarrolla trabajos de remozamiento en las oficinas administrativas, la entrada principal y otras áreas comunes para mejorar las condiciones del complejo y atraer nuevas inversiones.

El director de Proindustria también informó que la institución estudia un proyecto para conectar la avenida principal de la zona franca con la autopista, con el objetivo de facilitar el tránsito de vehículos pesados, optimizar la logística empresarial y contribuir al ordenamiento territorial del municipio de Bonao.

Finalmente, Rafael Cruz Rodríguez destacó que los avances alcanzados responden al respaldo del presidente Luis Abinader y al seguimiento de las autoridades de Monseñor Nouel, reafirmando el propósito de convertir la Zona Franca de Bonao en un importante polo de inversión, generación de empleos y desarrollo económico para toda la provincia.