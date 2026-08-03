Leonel Fernández incorpora nuevos dirigentes a la Fuerza del Pueblo en Santiago Rodríguez

Bartolo García

El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezó este domingo un acto de juramentación de nuevos miembros de la organización política en la provincia Santiago Rodríguez, donde decenas de dirigentes, simpatizantes y ciudadanos formalizaron su ingreso a las filas del partido.

La actividad se desarrolló en el Gran Hotel Marién, en el municipio de Sabaneta, con la participación de dirigentes provinciales, representantes comunitarios y militantes de la organización. Durante el encuentro, el secretario general provincial, Erlin Alberto Gómez, destacó el crecimiento del partido en la demarcación y recordó diversas obras que, según indicó, continúan pendientes para el desarrollo de la provincia.

En su discurso, Leonel Fernández recordó los vínculos históricos que mantiene con Santiago Rodríguez y rememoró que desde esa provincia surgió la propuesta para acompañar al profesor Juan Bosch como candidato vicepresidencial en las elecciones de 1994. Asimismo, saludó la reincorporación a las actividades políticas de Yamil Espinal, hijo del dirigente Dioscórides “Cuco” Espinal.

El líder de la Fuerza del Pueblo reconoció que el abastecimiento de agua potable continúa siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de Santiago Rodríguez. Recordó que durante una de sus administraciones fue construido el acueducto múltiple de la Línea Noroeste, aunque admitió que aún persisten dificultades en la distribución del servicio, comprometiéndose a priorizar este tema en caso de regresar al Gobierno.

Fernández también resaltó la importancia de la producción agrícola y ganadera para la economía de la provincia y anunció que visitará las zonas montañosas para conocer las necesidades de los productores de café. Además, afirmó que una futura gestión de la Fuerza del Pueblo impulsaría un mayor respaldo técnico y financiero para los sectores productivos, incluyendo la producción de leche, casabe y otros rubros tradicionales.

Durante su intervención, el exmandatario cuestionó la política económica del Gobierno, al señalar que el incremento de las importaciones de productos agropecuarios ha afectado el desarrollo de los productores nacionales. También se refirió a la necesidad de reconstruir la carretera Sabaneta-Mao, asegurando que, si la obra no es ejecutada por la actual administración, formará parte de las prioridades de un eventual gobierno encabezado por la Fuerza del Pueblo.

Al concluir el acto, Leonel Fernández exhortó a los dirigentes de su organización a mantener un contacto permanente con las comunidades, escuchar las necesidades de la población y difundir las propuestas del partido de cara a los próximos procesos electorales, destacando la importancia de fortalecer la estructura política en todo el territorio nacional.

Con información de Juan Pablo Bourdierd