Proindustria impulsa el futuro industrial con feria de innovación en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) dejó inaugurada la quinta edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial (FIEI), en un acto celebrado en el Parque Central de Santiago que congregó a autoridades, empresarios, académicos y emprendedores de todo el país.

Durante la apertura, el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, destacó que la feria se consolida como un espacio clave donde convergen ideas, talento y oportunidades para impulsar el desarrollo industrial dominicano.

“El emprendimiento y la innovación son pilares fundamentales para el crecimiento económico y la transformación productiva del país”, expresó Cruz Rodríguez, al resaltar la importancia de esta iniciativa.

En esta edición participan cerca de 100 proyectos provenientes de distintas regiones, enfocados en áreas como inteligencia artificial, robótica, automatización industrial y tecnologías aplicadas a la producción.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, valoró el dinamismo del sector manufacturero y subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo la capacidad productiva nacional para enfrentar los retos globales.

Asimismo, el embajador de Japón en el país, Hayakawa Osamu, destacó el papel de la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos en el desarrollo industrial, tomando como referencia la experiencia de su nación.

Como parte del acto inaugural, se realizó un desfile de moda que resaltó el potencial de la industria textil dominicana, con diseños de reconocidos creadores nacionales.

La feria también incluye nuevas iniciativas como una competencia nacional de robótica dirigida a estudiantes, así como espacios interactivos con tecnologías emergentes y experiencias inmersivas.

El evento contará con una amplia agenda que abarca conferencias técnicas, rondas de negocios, talleres y exhibiciones de proyectos innovadores.

Esta plataforma se consolida como un punto de encuentro para el fortalecimiento del emprendimiento, la innovación y la competitividad del sector industrial dominicano.

En la actividad participaron diversas autoridades del ámbito público y privado, reafirmando el respaldo institucional a esta iniciativa.

La jornada inaugural concluyó con el corte de cinta y un recorrido por las instalaciones, dejando formalmente abierta esta nueva edición de la feria.