Programa “Navidad en las Aulas 24/7” transforma más de 300 centros educativos en todo el país

Bartolo García

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación informó que un total de 311 centros educativos fueron remozados durante el período de vacaciones navideñas, como parte del programa de mantenimiento correctivo “Navidad en las Aulas 24/7”, una iniciativa ejecutada por el Gobierno a nivel nacional.

El plan, desarrollado por primera vez en el asueto de Navidad y fin de año, se llevó a cabo entre el 15 de diciembre y el 7 de enero, logrando superar la meta inicial de 256 planteles programados, al intervenir más de 300 escuelas en distintas regiones del país.

Como resultado de estas acciones, fueron impactadas 1,866 aulas que hoy ofrecen mejores condiciones físicas, funcionales y de seguridad, beneficiando directamente a más de 300 mil estudiantes y a miles de docentes en su regreso a clases.

El director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, explicó que el programa permitió ejecutar trabajos correctivos esenciales en un tiempo concentrado, aprovechando la pausa del calendario escolar para no afectar el desarrollo del año lectivo.

Entre las labores realizadas figuran cambios de lonas asfálticas, reparación y adecuación de baños, pintura general, mejoras eléctricas, trabajos de jardinería y otras intervenciones necesarias para garantizar ambientes escolares más dignos y seguros.

Herrera destacó que la exitosa ejecución del programa refleja la prioridad que el Gobierno otorga al fortalecimiento del sistema educativo, como base del desarrollo nacional y del bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Indicó que la iniciativa contó con una inversión superior a los 300 millones de pesos, recursos que fueron destinados a responder de manera rápida y eficiente a necesidades acumuladas en múltiples planteles del país.

Durante la presentación de los resultados, el titular de la DIE subrayó que el programa se desarrolló bajo la orientación del presidente Luis Abinader y con el respaldo del Ministerio de Educación, como parte de una visión integral para elevar la calidad de la educación pública.

Como complemento a estas acciones, Roberto Herrera anunció la creación de un premio anual que reconocerá a los centros educativos mejor cuidados en cada provincia, con el objetivo de incentivar el mantenimiento preventivo y el sentido de pertenencia en las comunidades escolares.

En términos regionales, los trabajos incluyeron la rehabilitación de 64 planteles en el Gran Santo Domingo, 67 en la región Yuma, 46 en el Cibao Norte y 32 en la región Noroeste, entre otras demarcaciones del país.

En la zona del Cibao Sur fueron intervenidas 265 aulas distribuidas en 26 centros educativos, mientras que en la región Nordeste se remozaron 44 planteles, impactando a comunidades de varias provincias.

Los centros intervenidos fueron seleccionados tras un levantamiento técnico nacional que permitió identificar las necesidades más urgentes, priorizando aquellos espacios con mayores condiciones de deterioro o riesgo.

Las labores se realizaron de manera coordinada con la Asociación Dominicana de Profesores, asociaciones de padres y madres, directores de centros, líderes comunitarios, personal técnico y contratistas, garantizando un enfoque participativo.

La Dirección de Infraestructura Escolar reafirmó que este programa marca un precedente en la gestión del mantenimiento escolar y anunció que continuará fortaleciendo las acciones preventivas para asegurar entornos educativos adecuados, seguros y propicios para el aprendizaje en todo el territorio nacional.