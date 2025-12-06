Programa “Migrantes” resalta el aporte sirio, libanés y palestino a la identidad dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– El programa “Migrantes”, conducido por la periodista Millizen Uribe y producido por Gelen Gil, dedicó su más reciente episodio a explorar el legado de las comunidades sirias, libanesas y palestinas en la República Dominicana, destacando su profunda incidencia en la historia, la cultura y el desarrollo económico del país.

El episodio ofreció un recorrido generacional lleno de testimonios, archivos históricos y miradas íntimas que permitieron comprender el impacto que estas familias han tenido desde su llegada al territorio dominicano a finales del siglo XIX y durante el siglo XX.

El capítulo inició profundizando en las razones que provocaron estos desplazamientos, vinculados a la precariedad económica, la represión política del Imperio otomano y la persecución religiosa. Como explica el comunicador y médico dominicano de origen libanés Julio Hazim, muchas familias optaron por emigrar para evitar enviar a sus hijos a pelear “por una causa que no conocían”.

Julio Hazim

A lo largo del programa, se resalta el marcado espíritu de trabajo, resiliencia y emprendimiento que caracteriza a estas comunidades, quienes lograron integrarse al pueblo dominicano preservando su identidad cultural sin dejar de aportar al desarrollo nacional.

El presidente del Club Libanés Sirio y Palestino, José Yamil Attias, afirmó que esta migración representó “una llegada positiva al país”, recordando que importantes industrias nacionales y numerosas figuras políticas y empresariales descienden de estos grupos.

Con un enfoque periodístico responsable, Millizen Uribe condujo una narrativa basada en la integración, la diversidad y el respeto, resaltando el valor que tienen estas historias para comprender la construcción multicultural de la identidad dominicana.

Millizen Uribe

“Este episodio rescata vivencias que ponen en valor las tradiciones, memorias y esfuerzos de integración de descendientes árabes”, expresó Uribe, quien también funge como coproductora del espacio televisivo.

Uno de los testimonios más emotivos fue el del embajador dominicano en Turquía, Elviz Alam, quien contó cómo en 1997 viajó al Líbano para reencontrarse con sus raíces familiares, darle rostro a su historia y comprender mejor su identidad heredada.

El programa dedicó además un espacio a la herencia cultural, mostrando cómo estas comunidades han preservado sus tradiciones gastronómicas, celebraciones familiares y valores, mientras continúan construyendo nuevas generaciones profundamente integradas a la sociedad dominicana.

Figuras como Andy Dahuajre, Dilcia Lama, Arturo Arbaje, Awa Darwiche, Abraham Arbaje Sido, Mustafá Kazzas, Oneida Fadul de Lora y César Lora compartieron recuerdos que conectan sus raíces con la identidad dominicana contemporánea, evidenciando cómo la mezcla cultural ha enriquecido al país.

Andy Dahuajre

La producción resaltó también el rol del pueblo dominicano, cuya solidaridad permitió que estas familias se integraran de manera armónica y progresiva, dando paso a un intercambio cultural fructífero que hoy forma parte de la memoria nacional.

Para la productora general, Gelen Gil, cada episodio de “Migrantes” tiene como propósito fortalecer la comprensión del país como una nación construida desde la diversidad. “Buscamos resaltar la resiliencia, la integración y el aporte multicultural que cada comunidad ha legado a la República Dominicana”, afirmó.

Gelen Gil

El episodio reafirma que el legado sirio-libanés-palestino es parte esencial de la identidad dominicana, visible en la vida social, el comercio, la filantropía, la política y la gastronomía.

“Migrantes” documenta la llegada de doce comunidades extranjeras al país, entre ellas españoles, italianos, chinos, japoneses, haitianos, venezolanos y la comunidad judía, ofreciendo un valioso archivo audiovisual sobre el mosaico cultural dominicano.

El programa se transmite todos los sábados a las 9:00 p.m. por Telesistema, Canal 11, y los episodios están disponibles en su canal de YouTube @MigrantesRD, donde continúa generando conversación y valoración sobre la importancia de la memoria histórica y la diversidad cultural.