Programa Ecolíderes impulsa a miles de jóvenes como agentes de cambio ambiental en RD

Bartolo García

SAN PEDRO DE MACORÍS, RD.– Más de 4,000 jóvenes dominicanos han sido formados como líderes ambientales a través del programa Ecolíderes, una iniciativa de Cementos Progreso Dominicana en alianza con Junior Achievement Dominicana.

Durante la premiación de su cuarta edición, correspondiente al período 2025-2026, se destacó el impacto del programa en la formación de estudiantes comprometidos con la sostenibilidad y la innovación ambiental.

Segundo lugar Colegio Jerusalem de San Pedro de Macoris

En esta entrega, 1,080 estudiantes de 20 centros educativos de San Pedro de Macorís, Quisqueya, Consuelo, Guayacanes y Ramón Santana participaron en el desarrollo de proyectos enfocados en soluciones ecológicas.

El primer lugar fue otorgado al Politécnico Inmaculada Concepción de Consuelo, seguido por el Colegio Jerusalem de San Pedro de Macorís en segundo lugar, y el Liceo Juan Pablo Duarte de Guayacanes en la tercera posición.

Tercer lugar Liceo Juan Pablo Duarte del municipio Guayacanes

Entre las propuestas presentadas destacan aplicaciones digitales para la recolección de residuos, un robot para medir el pH de suelos agrícolas y herramientas artesanales para reciclar botellas plásticas, evidenciando el potencial creativo de los participantes.

El presidente de Cementos Progreso Dominicana, Enrique García, afirmó que la educación ambiental es clave para formar ciudadanos conscientes y capaces de generar soluciones sostenibles en sus comunidades.

Por su parte, representantes de Junior Achievement resaltaron que el programa no solo promueve el cuidado del medio ambiente, sino que también fortalece habilidades como el liderazgo, la innovación y el trabajo en equipo en los jóvenes.