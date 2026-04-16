Programa de Residencia de Neurología de CEDIMAT alcanza percentil destacado en el RITE 2026

Santo Domingo. – El programa de Residencia de Neurología de los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) anunció con satisfacción los resultados obtenidos en el Residency In-service Training Examination (RITE) 2026, en los cuales alcanzó un percentil global de 82, consolidándose dentro del grupo de mayor rendimiento a nivel internacional.

Este resultado indica que el programa superó al 82% de las residencias evaluadas, posicionándose dentro del top 20% a nivel global, un logro que reafirma la calidad académica, el rigor formativo y el compromiso con la excelencia en la educación médica especializada.

El desempeño obtenido refleja la sólida preparación de los residentes, con resultados particularmente destacados en áreas clave como neurofisiología, neuroanatomía y neuroimagen, pilares fundamentales en la formación neurológica contemporánea.

CEDIMAT extiende sus felicitaciones al Servicio de Neurología, reconociendo de manera especial a los residentes de neurología, médicos adjuntos y profesores del servicio, así como a todo el equipo de gestión del conocimiento, cuyo trabajo conjunto ha sido determinante para alcanzar estos resultados.

“Estos resultados son reflejo del esfuerzo sostenido, la disciplina académica y el compromiso con la excelencia que caracteriza a nuestro servicio. Nos motivan a seguir fortaleciendo nuestras áreas clínicas y académicas para alcanzar un desempeño cada vez más integral”, destacaron.

El programa reafirma su compromiso con la mejora continua, orientado a seguir elevando los estándares de formación y contribuyendo al desarrollo de especialistas altamente capacitados, en beneficio del sistema de salud y de la sociedad.