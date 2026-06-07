Rafael Santos Badía llama a la participación y al respeto democrático previo a elecciones en Perú

Bartolo García

LIMA, PERÚ. El jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Rafael Santos Badía, exhortó a los ciudadanos peruanos y a los actores políticos a actuar con civilidad y responsabilidad durante las elecciones presidenciales que se celebran este domingo 7 de junio.

Durante una reunión de trabajo con los integrantes de la misión observadora, Santos Badía manifestó su deseo de que el proceso electoral transcurra en un ambiente de seguridad, paz y tranquilidad, garantizando el respeto a las normas democráticas y a la voluntad popular expresada en las urnas.

El también ministro de Educación Superior de la República Dominicana informó que la COPPPAL desplegó observadores procedentes de casi 20 países de América Latina y el Caribe, quienes tendrán la responsabilidad de monitorear el desarrollo de la jornada electoral en distintos puntos del territorio peruano.

Santos Badía destacó la experiencia y trayectoria de los integrantes de la misión internacional, señalando que se trata de profesionales con amplia participación en procesos electorales de la región, comprometidos con los principios de imparcialidad, ética y transparencia.

El funcionario reconoció que la primera vuelta electoral estuvo marcada por tensiones políticas, pero afirmó que el pueblo peruano ha demostrado madurez democrática y un firme compromiso con el fortalecimiento de sus instituciones mediante el ejercicio responsable del voto.

Asimismo, expresó su confianza en que, más allá de las diferencias entre las distintas fuerzas políticas, los ciudadanos acudirán a los centros de votación en un clima de respeto, convivencia y apego a los valores democráticos que caracterizan a las sociedades libres.

Finalmente, recordó que la COPPPAL acumula más de cuatro décadas acompañando procesos democráticos en América Latina y el Caribe, promoviendo el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana. “Seguimos trabajando para que la democracia, a través de los procesos electorales, fortalezca las instituciones de la República y los derechos de los peruanos”, concluyó.

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