Profesionales dominicanos en NY apoyan la reelección de Espaillat

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK. — Los reconocidos abogados dominicanos Andrés Aranda, destacado criminalista con más de cuatro décadas de experiencia en los tribunales de NY; Javier Fuentes, politólogo, comunicador y activista comunitario; y Rubén Darío Vargas, veterano del Ejército de los Estados Unidos y oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), expresaron su respaldo a la reelección del congresista Adriano Espaillat.

Aranda, quien ha representado a cientos de clientes, en su mayoría dominicanos, destacó que apoya a Espaillat porque conoce profundamente a la comunidad y ha dedicado gran parte de su vida al servicio público.

“Espaillat conoce nuestra comunidad porque ha vivido su historia, ha recorrido nuestras calles, ha compartido nuestras luchas y ha trabajado durante décadas junto a nuestra gente. Hoy, más que nunca, necesitamos su liderazgo en Washington.

Su experiencia, sus relaciones y su posición dentro del Congreso le permiten abrir puertas y gestionar recursos fundamentales para nuestras comunidades”, afirmó.

El abogado señaló además que conversa regularmente con residentes y líderes comunitarios que reconocen la importancia de contar con una representación influyente en Washington para impulsar inversiones y programas federales en áreas como vivienda, educación, salud, inmigración y desarrollo económico.

Por su parte, Fuentes sostuvo que la permanencia de Espaillat en el Congreso es fundamental para preservar y fortalecer la representación política de la diáspora dominicana en EUA.

“Su liderazgo está basado en hechos y en una trayectoria de décadas de servicio. Cuando nuestra comunidad necesitó apoyo en materia de seguridad pública, desarrollo económico, comercio local y defensa de los derechos de los inmigrantes, Espaillat estuvo presente”, dijo.

Fuentes recordó que, durante la década de 1980, Espaillat trabajó como coordinador de servicios judiciales de Manhattan para la Agencia de Justicia Penal y posteriormente dirigió la Oficina Comunitaria de Servicios para Víctimas de Washington Heights, donde brindó asistencia y orientación a familias afectadas por la violencia y el crimen.

Mientras tanto, Rubén Darío Vargas destacó que respaldar a Espaillat significa respaldar a un líder comprometido con el bienestar de la comunidad.

“Durante toda su trayectoria, ha defendido la protección de los inquilinos, la mejora de nuestras escuelas, la creación de empleos y el desarrollo económico de nuestras comunidades. También ha impulsado importantes iniciativas para fortalecer los vínculos entre USA y la RD”, señaló Vargas.

Entre esos esfuerzos, destacó la creación del Caucus Bipartidista Amigos de la RD, la promoción de iniciativas para fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países, así como su apoyo al Acuerdo de Cielos Abiertos entre EUA-RD y a la expansión de rutas aéreas que han facilitado los viajes y el intercambio económico bilateral.

Vargas también resaltó la obtención de fondos federales para proyectos de desarrollo comunitario, entre ellos un millón de dólares para el centro RAIN Tolentine, que presta servicios a envejecientes del Distrito 13, y 40 millones de dólares para el desarrollo del Centro Cultural del Alto Manhattan.

Los tres líderes coincidieron en que la experiencia, trayectoria y capacidad de gestión de Espaillat continúan siendo activos fundamentales para garantizar que las comunidades del norte de Manhattan y El Bronx mantengan una voz fuerte y efectiva en el Congreso de EE. UU.