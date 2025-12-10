Profamilia presenta primer directorio virtual de asistencia legal para víctimas de violencia de género

Santo Domingo, R.D. Profamilia presentó hoy el primer Directorio Virtual de Abogados/as Especializados/as en Representación Legal de Víctimas de Violencia Basada en Género, así como la culminación del diplomado “Representación Legal de Sobrevivientes de Violencia Basada en Género”, impartido por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El directorio es una herramienta para contribuir a mejorar el acceso a justicia con asesoría legal especializada a víctimas de violencia de género. Según los datos de la Procuraduría General de la República, entre 2015 y 2025 se registraron 842,288 denuncias por violencia de género, mientras que el Poder Judicial señala que, de los casos que ingresan al sistema en materia penal, el 55% están relacionados directamente con violencia y, de estos, el 36% corresponde a violencia de género e intrafamiliar.

Disponible en www.directorioabogados.profamilia.org.do, el directorio virtual es un instrumento de fácil acceso donde las personas víctimas de violencia por razones de género, que necesiten contactar con un/a abogado/a, pueden encontrar juristas sensibilizados en el tema cerca de su ubicación. Asimismo, abogados/as interesados/as en formar parte de la iniciativa pueden solicitar su incorporación a través de la misma plataforma.

Actualmente integra a más de 60 profesionales del derecho con experiencia y formación en violencia basada en género, quienes ofrecen servicios gratuitos, a bajo costo, probono o con honorarios sociales. Incluye perfiles especializados en derecho penal, civil, laboral, familiar y migratorio, así como servicios de asesoría legal, representación judicial, acompañamiento en centros de entrevista y mediación.

La doctora Glorianna Montás, consultora responsable del levantamiento y elaboración del directorio, señaló que las y los abogados interesados en formar parte de este deben tener carnet vigente, entre otros requisitos, y estar dispuestos a ofrecer servicios gratuitos o a bajo costo a personas de escasos recursos.

Destacó la diversidad del cuerpo profesional, que integra juristas capacitados en lengua de señas; en la atención a personas con discapacidad; a personas extranjeras o en situación migratoria; y a la población LGBTQI+, además de contar con dominio de idiomas como inglés, francés y creole.

También reúne profesionales provenientes de instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, gremios jurídicos y abogados/as independientes. Entre estas entidades destacan la Procuraduría General de la República (PGR), Servicio Nacional de Representación Legal a Víctimas (RELEVIC), Ministerio de la Mujer, Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Asociación Nacional de Juristas y Profesionales del Derecho Dominicano (ANJUPRODO), Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Oficinas Provinciales del Ministerio de la Mujer (OPM) y Profamilia, entre otras.

Diplomado en Representación Legal de Sobrevivientes de Violencia Basada en Género

Melba Barnett, de la Junta Directiva de Profamilia, felicitó a las y los profesionales que hoy se gradúan del diplomado y reconoció su compromiso para mejorar el acceso a justicia y lograr sanción a la violencia de género, también reconoció el compromiso con la educación y la sensibilización con enfoque de género del Centro de Estudios de Género de INTEC, responsable del aval académico del citado diplomado.

Desiree del Rosario, coordinadora del Centro de Estudio de Género de INTEC, señaló que el diplomado se desarrolló en atención a la estrategia de metodologías activas, que responde al modelo de Educación Continua de INTEC.

La realización del diplomado enfocado en fortalecer la representación legal de sobrevivientes de violencia de género y la realización del primer directorio virtual para asistencia legal a víctimas de violencia, forman parte del proyecto “Fortaleciendo el marco de protección de derechos y respuesta integral a las violencias de género en República Dominicana”, que ejecuta Profamilia con el apoyo de Asamblea de Cooperación por la Paz y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

