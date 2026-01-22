Producción radial especial celebrará los 75 años de la Cooperativa San José en febrero

Bartolo García

Febrero marcará un hito para la comunicación comunitaria y el cooperativismo, tras el anuncio de Ansel Estévez Jr. sobre una producción especial en vivo para conmemorar el 75 aniversario de la Cooperativa San José, institución emblemática por su legado de esfuerzo colectivo y crecimiento sostenido.

El productor del espacio La Hora del Pueblo Radio adelantó que se trata de una entrega fuera de lo común, concebida para honrar décadas de historia, reflexión social y proyección de futuro. “En febrero haremos historia”, afirmó, subrayando el carácter conmemorativo del proyecto.

La celebración reconoce 75 años de trabajo continuo, decisiones trascendentes y sueños compartidos que han impactado positivamente a generaciones de socios y comunidades vinculadas a la Cooperativa San José.

La producción se realizará en vivo a través de Sierra FM, con transmisión simultánea en plataformas digitales, así como en el canal oficial de YouTube de La Hora del Pueblo, ampliando el alcance a audiencias dentro y fuera del país.

El formato multiplataforma permitirá integrar radio tradicional, streaming y redes sociales, garantizando una experiencia interactiva que conecte a oyentes, televidentes y seguidores del cooperativismo dominicano.

Además, el especial contará con la participación de otros productores radiales y medios de comunicación, sumando voces y miradas que han acompañado el recorrido institucional de la Cooperativa San José a lo largo del tiempo.

La conmemoración se plantea como un punto de encuentro para el diálogo intergeneracional, donde se destacarán hitos históricos, aprendizajes y desafíos del movimiento cooperativo en la región.

La iniciativa se articula junto a Focus Project, Creaciones Pachy y MatenseNet, con el apoyo de plataformas aliadas como Enfoque Optimista, DeportSierra y Expresión Libre.

Este trabajo conjunto apunta a una producción cuidada, cercana y con identidad comunitaria, que ponga en valor el impacto social y económico de la Cooperativa San José.

Para los organizadores, el aniversario es una oportunidad para reconocer a quienes han contribuido a construir la institución, así como para inspirar a nuevas generaciones a involucrarse en el cooperativismo.

La propuesta también busca documentar la memoria institucional, resaltando el rol de la cooperación como motor de desarrollo local y cohesión social.

Con este anuncio, La Hora del Pueblo Radio reafirma su vocación de contar historias que importan y de servir como puente entre la comunidad y sus referentes históricos.

A 75 años de su fundación, la Cooperativa San José se prepara para una celebración que trasciende el homenaje y se convierte en una narrativa compartida, contada en vivo y como se debe.