Producción agropecuaria dominicana registra cifras récord en los últimos 25 años

Bartolo García

La producción agropecuaria de la República Dominicana alcanzó niveles históricos entre los años 2000 y 2025, reflejando un proceso de modernización, tecnificación y fortalecimiento del sector que ha permitido incrementar de forma sostenida la producción de cultivos estratégicos y de la actividad pecuaria, de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura.

Las estadísticas del Departamento de Economía Agropecuaria indican que la mayoría de los principales rubros agrícolas registró en 2025 sus mayores niveles de producción, consolidando el abastecimiento del mercado nacional, fortaleciendo la seguridad alimentaria y ampliando la capacidad exportadora del país.

Entre los cultivos de mayor crecimiento figura el arroz, cuya producción alcanzó 14.78 millones de quintales, casi el doble de lo registrado a principios de siglo. Asimismo, el maíz aumentó de poco más de 527 mil quintales en el año 2000 a 2.09 millones de quintales en 2025. También crecieron las cosechas de habichuelas rojas, habichuelas negras y guandules.

En el segmento de los víveres también se registraron importantes avances. La yuca alcanzó 6.28 millones de quintales, mientras que la papa llegó a 2.87 millones, la batata superó los 2.16 millones, el ñame rebasó 1.2 millones y la yautía se aproximó a 1.67 millones de quintales, reflejando una expansión constante de estos productos.

Las musáceas mostraron uno de los desempeños más destacados del período. La producción de plátanos pasó de 1.24 millones a 4.39 millones de miles de unidades, mientras que los guineos aumentaron de 17.2 millones de racimos a más de 80.3 millones, impulsando tanto el consumo interno como la oferta exportable.

El informe también resalta el crecimiento de las hortalizas, los frutales y los vegetales orientales, estos últimos con una tendencia ascendente desde 2014 que ha contribuido a fortalecer las exportaciones agropecuarias hacia nuevos mercados. En el ámbito pecuario, la producción de carnes y huevos mantuvo una evolución positiva gracias a la expansión de los sectores avícola, porcino y ganadero.

El balance general del Ministerio de Agricultura concluye que la agropecuaria dominicana experimentó una expansión sostenida durante los últimos 25 años, alcanzando cifras récord en la mayoría de sus rubros y consolidándose como uno de los principales pilares de la economía nacional, la seguridad alimentaria y el crecimiento de las exportaciones del país.