PRODUAL del INFOTEP conecta empresas y talento para transformar el empleo en la Región Este

· INFOTEP reunió a representantes del sector productivo para presentar los resultados de la formación dual, compartir experiencias empresariales y reconocer a las organizaciones que contribuyen al desarrollo del capital humano.

Higüey, La Altagracia. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) reunió a representantes de empresas de la Región Este en el Encuentro Empresarial PRODUAL, una iniciativa orientada a estrechar la vinculación entre la formación técnico profesional y las necesidades del sector productivo.

Durante la actividad se presentaron los avances del modelo de formación dual, que integra el aprendizaje en los centros formativos con la práctica en las empresas, con el propósito de incrementar la empleabilidad, fortalecer la competitividad empresarial y contribuir al desarrollo del talento humano.

En representación de la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, el subdirector regional Este, Radamés Jiménez, afirmó que la integración entre la formación técnica y la experiencia práctica constituye un elemento clave para aumentar la productividad y preparar profesionales capaces de responder a las exigencias de la industria y los servicios.

“A través de PRODUAL buscamos formar nuevos líderes y facilitar la transición de los aprendices hacia el empleo formal, gracias al compromiso de las empresas que hacen posible este modelo”, expresó Jiménez.

Durante la jornada, la directora de Competitividad Empresarial del INFOTEP, Rayza Pichardo, presentó la conferencia “Puente entre la Formación y el Empleo”, donde expuso los principales resultados alcanzados por el Programa de Formación Dual. Informó que PRODUAL mantiene alianzas con 349 empresas, ha formado 10,664 egresados y actualmente desarrolla 1,381 aprendices en 166 ofertas formativas.

Pichardo destacó que el 68 % de los participantes continúa laborando en la empresa donde realizó su aprendizaje, mientras que el 76.37 % trabaja en ocupaciones relacionadas con su formación. Además, el 90.36 % de los egresados manifestó satisfacción con la capacitación recibida y el 94.40 % consideró que los conocimientos adquiridos han sido de gran utilidad para su desempeño laboral.

Empresas destacan resultados de la formación dual

Como parte del encuentro se desarrolló el panel “Experiencias y Buenas Prácticas PRODUAL”, en el que participaron Jesús Pineda Marcano, gerente del Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI); Francisco Capellán, gerente general de Electro Capellán; y Alfredo Williams, subdirector de Grupo Martinón.

Moderado por Yomary Lantigua, encargada de la División del Programa de Formación Dual del INFOTEP, el conversatorio permitió intercambiar experiencias sobre el impacto del modelo en la formación del talento humano.

Los representantes empresariales coincidieron en que PRODUAL facilita la identificación y retención de personal calificado, al tiempo que fortalece competencias técnicas, disciplina, compromiso y sentido de pertenencia, convirtiéndose en una respuesta efectiva a las necesidades del mercado laboral.

Reconocimiento al compromiso empresarial

En el marco de la actividad, el INFOTEP reconoció a las empresas de la Región Este que han respaldado el desarrollo del Programa de Formación Dual como organizaciones formadoras. Entre ellas figuran Grupo Viamar, Palladium Hotels, Hotel Bahía Príncipe, Montilla Motors, Vegamóvil.

También Hotel Royalton Bávaro y Punta Cana, El Mundo de las Transmisiones, Central Romana, Imperial Tobacco La Romana, Costasur Dominicana, Grupo Rayal, Inversiones Fagarros, Caribbean Catering Services, además de las empresas representadas por los panelistas.

En representación de las empresas reconocidas, Gladismil Heredia Jiménez, gerente de Recursos Humanos de La Finca Unidad, valoró el impacto del programa y afirmó: “Nosotros somos PRODUAL, porque este programa está transformando las empresas y generando oportunidades para el desarrollo del talento humano.”