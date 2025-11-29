Procuraduría ordena profundizar indagatorias por muerte de menor en paseo escolar

Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso este jueves el reforzamiento de las investigaciones sobre el caso de la niña de 11 años, Stephora Anne-Mircie Joseph, quien falleció durante una excursión escolar en Santiago.

La decisión surge tras una reunión sostenida en la sede de la Procuraduría con la madre de la menor, Lovelie Joseph Raphael, quien acudió al despacho en compañía de sus abogados y de dos funcionarios de su país de origen.

La niña era estudiante del Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros, desde donde salió como parte de un paseo escolar el pasado viernes 14 de noviembre.

El hecho en que perdió la vida se produjo en las instalaciones recreativas de Hacienda Los Caballos, en el sector Gurabo, donde presuntamente ocurrió el ahogamiento de la menor.

Reynoso instruyó al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, para tomar acciones inmediatas que permitan esclarecer los hechos con la mayor celeridad y objetividad.

Asimismo, ordenó la intervención directa de la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), con el objetivo de garantizar una investigación especializada y ajustada a la protección de los derechos de la infancia.

Durante la reunión, la madre de Stephora externó su profundo dolor y preocupación ante las circunstancias en las que falleció su hija, solicitando justicia y una explicación clara sobre lo ocurrido.

Los representantes legales de la familia, los abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz, manifestaron que esperan que se establezcan responsabilidades y que el caso no quede impune.

La procuradora general afirmó que el Ministerio Público responde con sensibilidad y firmeza en situaciones que involucran a menores de edad, especialmente cuando la vida y la integridad de un estudiante son vulneradas durante actividades escolares.

“Una pérdida como esta merece una respuesta judicial contundente. No descansaremos hasta obtener la verdad de lo ocurrido y garantizar justicia para esta familia”, expresó Reynoso según fuentes institucionales.

El Ministerio Público confirmó que desde el momento en que la Fiscalía de Santiago fue notificada del suceso, se activaron los protocolos de investigación que ahora serán ampliados con nuevas diligencias.

Las autoridades procederán a entrevistas adicionales, levantamiento de evidencias y análisis técnicos del lugar del hecho, así como a la revisión de la responsabilidad del centro educativo y de los encargados del paseo.

Reynoso aseguró que el caso recibe prioridad por tratarse de una menor fallecida en un contexto que obliga a establecer si hubo negligencia, falta de supervisión o violación de normas de seguridad.

El Ministerio Público pidió evitar la difusión de informaciones no confirmadas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la transparencia y el derecho de la familia a obtener justicia.

Mientras tanto, la sociedad santiaguera continúa consternada ante un suceso que ha generado un sentimiento colectivo de indignación y exigencia de responsabilidades.