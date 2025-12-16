Procuradora Yeni Berenice afirma que no habrá pactos en caso Senasa y promete condenas ejemplares

El Ministerio Público insiste en que todos los imputados enfrentarán penas por el daño causado a millones de afiliados

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, negó de manera categórica que el Ministerio Público haya alcanzado acuerdos de culpabilidad o concedido criterios de oportunidad a los implicados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Las declaraciones de la magistrada se produjeron luego de que el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impusiera prisión domiciliaria a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sesión y Heidi Mariela Perdomo, tras estos admitir los hechos que se les imputan.

Reynoso aclaró que la decisión judicial sobre la medida de coerción no implica la existencia de acuerdos entre los imputados y el órgano acusador, ni representa una sanción definitiva dentro del proceso penal.

“El Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los diez procesados del caso conocido como Operación Cobra, ni ha otorgado criterio de oportunidad a ninguno de ellos”, afirmó la procuradora.

Insistió en que, por el contrario, el Ministerio Público mantiene su determinación de ir por penas contra todos los acusados, sin excepciones, debido a la gravedad de los hechos investigados.

La magistrada subrayó que los imputados deberán responder por el daño causado a más de siete millones de afiliados del sistema de salud y al conjunto de la sociedad dominicana.

Sus declaraciones se producen luego de que, el pasado 12 de diciembre, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informara que tres implicados habían admitido su participación en los hechos y su colaboración con la investigación.

No obstante, Reynoso explicó que dicha colaboración no se traduce en acuerdos de culpabilidad ni en beneficios procesales que excluyan la imposición de sanciones penales.

Recordó además que la medida de coerción no constituye una pena, sino un mecanismo legal que permite al Ministerio Público continuar con las investigaciones sin riesgo de fuga u obstrucción del proceso.

La procuradora enfatizó que ninguno de los imputados será tratado como testigo, ya que todos tienen la condición de acusados dentro del proceso judicial.

“Contra estos diez imputados, más otros que han de venir, el Ministerio Público va a ir por condena, porque deben recibir condena y una sanción ejemplar por el gravísimo daño que le han causado al pueblo dominicano”, reiteró.

Yeni Berenice Reynoso afirmó que el órgano persecutor tiene el convencimiento absoluto de que el caso concluirá con sentencias condenatorias, en consonancia con las pruebas recabadas.

Destacó que el Ministerio Público lleva cinco años trabajando de manera sostenida en el combate a la corrupción administrativa y aseguró que no habrá retrocesos en ese esfuerzo.

“En este caso tiene que haber condena y condenas ejemplares, porque fueron hechos muy graves”, subrayó la procuradora general.

En cuanto al resto de los imputados, el juez impuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, exdirector de Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, medida que cumplirán en la cárcel de Najayo, mientras avanza el proceso judicial.