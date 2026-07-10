Procigar y el Monumento de Santiago lanzan innovadora experiencia inmersiva sobre la historia y el tabaco

Bartolo García

La Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar), en alianza con el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Museos y el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, presentó la Experiencia Inmersiva: Santiago de los Caballeros y la Tradición del Tabaco, una propuesta que integra innovación tecnológica y contenido histórico para acercar a los visitantes a la riqueza cultural de la Ciudad Corazón.

El proyecto forma parte del acuerdo de colaboración entre Procigar y el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, con el propósito de fortalecer la difusión del patrimonio histórico y artístico de Santiago mediante herramientas digitales que permitan una experiencia interactiva para turistas, estudiantes y público en general.

A través de visores Meta Quest, los visitantes podrán disfrutar de cuatro producciones audiovisuales en formato de 360 grados, dedicadas a la tradición tabaquera como patrimonio cultural dominicano, los murales del maestro José Vela Zanetti, el turismo cultural de Santiago y la memoria histórica de la Guerra de la Restauración, incluyendo la conexión entre el Museo Monumento y el Monumento al Grito de Capotillo.

El vicepresidente de Procigar, Litto Gómez, afirmó que respaldar esta iniciativa representa una forma de reafirmar el compromiso del sector tabaquero con la preservación y promoción de la cultura nacional. Destacó que el cigarro premium dominicano no solo constituye un producto de reconocimiento internacional, sino también una expresión de historia, tradición, conocimiento artesanal y orgullo para la República Dominicana.

Por su parte, la directora del Monumento a los Héroes de la Restauración, María Belissa Ramírez, resaltó que la alianza con Procigar ha permitido enriquecer la experiencia de los visitantes y contribuir a la conservación del patrimonio histórico, al tiempo que incorpora nuevas formas de difundir la historia y la identidad cultural de Santiago.

La experiencia inmersiva pasará a formar parte de la oferta permanente del museo y estará disponible para visitantes individuales, grupos organizados, centros educativos, universidades e instituciones mediante el sistema de reservas. Además, como parte de la conmemoración del 163 aniversario de la Guerra de la Restauración, durante los meses de julio y agosto las personas nacidas en la provincia de Santiago podrán disfrutar gratuitamente de esta propuesta presentando su documento de identidad.

Con esta iniciativa, Procigar y las instituciones culturales involucradas apuestan por una nueva forma de preservar y difundir el patrimonio dominicano, utilizando la tecnología como una herramienta para acercar la historia, el arte y la tradición tabaquera a las nuevas generaciones, fortaleciendo el valor cultural y turístico de Santiago de los Caballeros.