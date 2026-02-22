Procigar rinde homenaje a Ito Bisonó por impulsar el tabaco dominicano hacia cifras récord de exportación

La asociación destacó su gestión en el MICM como clave para el crecimiento productivo, la defensa del sector y su posicionamiento internacional

Santiago, R.D.– La Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar) reconoció al exministro Ito Bisonó por su firme respaldo a la industria del tabaco, resaltando los avances históricos alcanzados en producción, empleo y exportaciones durante su gestión al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

La distinción fue entregada durante la cena de gala del Festival Procigar 2026, en un ambiente que reunió a fabricantes, empresarios, inversionistas y representantes internacionales del sector tabacalero.

El reconocimiento estuvo a cargo del presidente de Procigar, Litto Gómez, quien destacó el acompañamiento constante de Bisonó y su cercanía con los productores en momentos clave para la industria.

Al recibir el homenaje, Bisonó expresó su agradecimiento y atribuyó los logros alcanzados al trabajo conjunto entre el sector público y privado, así como al respaldo del presidente Luis Abinader, quien le confió la conducción del MICM durante cinco años.

El exministro recordó que al inicio de su gestión las exportaciones del tabaco rondaban los 900 millones de dólares, cifra que posteriormente superó los 1,300 millones, consolidando al sector como uno de los pilares de las zonas francas y del comercio exterior dominicano.

Asimismo, resaltó el crecimiento de las áreas de siembra, que pasaron de unas 80,000 tareas a más de 150,000, fortaleciendo la producción agrícola y generando miles de empleos directos e indirectos, con una participación significativa de mujeres en las fábricas de cigarros.

Bisonó subrayó que el tabaco dominicano representa una marca país que combina tradición, calidad, inversión extranjera y esfuerzo campesino, lo que ha permitido conquistar mercados internacionales de alto valor.

Durante su gestión, se impulsó una hoja de ruta para modernizar la industria, se fortaleció el diálogo con los productores, se combatió el comercio ilícito y se defendieron los intereses del sector en foros internacionales.

También se promovió la declaratoria del tabaco dominicano como patrimonio cultural, reconociendo su importancia histórica, económica y social para distintas regiones del país.

Por su parte, Litto Gómez destacó que Bisonó siempre estuvo disponible para escuchar al sector y buscar soluciones, calificándolo como un aliado clave para el crecimiento sostenido de la industria.

Productores y empresarios presentes coincidieron en que el apoyo institucional recibido durante esos años permitió consolidar inversiones, mejorar procesos productivos y ampliar la presencia del cigarro dominicano en mercados premium.

El reconocimiento se enmarca en un contexto de expansión y prestigio internacional del tabaco dominicano, considerado hoy uno de los mejores del mundo por su calidad y consistencia.

Procigar reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto al Estado y al sector privado para mantener el liderazgo del país en la producción de cigarros de alta gama.

Con este homenaje, la asociación resaltó el impacto de políticas públicas bien articuladas en el fortalecimiento de sectores estratégicos que generan empleo, divisas y orgullo nacional.

El Festival Procigar continúa así celebrando no solo la excelencia del tabaco dominicano, sino también a las figuras que han contribuido a elevarlo a niveles históricos de reconocimiento y crecimiento económico.