Pro Consumidor lanza Carta de Servicios al Ciudadano para fortalecer protección de consumidores

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció el lanzamiento oficial de su Carta de Servicios al Ciudadano, una iniciativa del Gobierno dominicano que busca fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía.

El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, durante el lanzamiento del programa en la sede de la entidad, dijo que el mismo forma parte de los esfuerzos institucionales para garantizar una atención más cercana, oportuna y efectiva a los consumidores dominicanos, estableciendo estándares claros de servicio, tiempos de respuesta y mecanismos de evaluación.

Indicó que, a través de este instrumento, el cual es acreditado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), la entidad reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores, promoviendo buenas prácticas comerciales y fortaleciendo la confianza ciudadana en la institución.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos de los consumidores al presentar los lineamientos que guían su gestión institucional, basados en la Ley 358-05 y su misión de garantizar la equidad, la imparcialidad y la seguridad jurídica en las relaciones de consumo, mediante la aplicación de políticas y procedimientos que promuevan un servicio eficiente y profesional en todo el territorio nacional”, destacó.

En ese sentido, explicó que la Carta de Servicios al Ciudadano también permitirá a los usuarios conocer de manera transparente los servicios disponibles, los deberes y derechos de ambas partes, así como los canales de contacto y reclamación.

Igualmente, Alcántara resaltó la importancia de este documento como una herramienta clave para la rendición de cuentas y la mejora de la calidad institucional, alineada a las políticas de modernización del Estado y a las normativas vigentes en materia de protección al consumidor.

Asimismo, el funcionario puntualizó los atributos de calidad que caracterizan su atención, entre ellos la profesionalidad, la amabilidad y la respuesta oportuna a las reclamaciones ciudadanas.

Alcántara agregó que, como parte de sus compromisos, la entidad defensora de los consumidores mantiene estándares de satisfacción superiores al 85 % y que continúa fortaleciendo la transparencia con certificaciones como la NORDOM ISO/IEC 17020:2012 y la normativa NORTIC A3 sobre datos abiertos.

También reiteró la importancia de la colaboración de los usuarios para un proceso efectivo, recordando los deberes ciudadanos al momento de presentar denuncias o solicitudes ante el organismo.

De su lado, la encargada del Departamento de Análisis Regulatorio y Compromiso de Servicios del MAP, Johana Guerrero, destacó el carácter trascendental del lanzamiento de la Carta de Servicios al Ciudadano de Pro Consumidor, al afirmar que este documento representa un verdadero sistema de gestión que refleja el impacto social de la institución y su papel como garante de los derechos.

Asimismo, felicitó al director Eddy Alcántara y al equipo de la institución por el esfuerzo realizado, y explicó que la iniciativa forma parte de un proceso de transformación impulsado por el MAP tras los 15 años del programa Carta Compromiso, ahora con un enfoque más profundo en las necesidades reales de los usuarios de los servicios públicos.

Guerrero resaltó en ese sentido, que Pro Consumidor es una entidad que tiene un impacto social “y predica precisamente lo que el nombre del proyecto de Carta de Servicios al Ciudadano manda”

También, subrayó que la experiencia cotidiana de los ciudadanos evidencia la importancia de contar con orientación adecuada, canales de comunicación efectivos y respuestas oportunas por parte de las entidades del Estado como lo es Pro Consumidor.