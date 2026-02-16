PRM recibe con entusiasmo a Wellington Arnaud en la celebración del 11 aniversario en Santiago

Por: Judith Valdez de Grullón

En el marco de la celebración del 11 aniversario del PRM, realizada este domingo en la Gran Arena del Cibao, la participación de Wellington Arnaud se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Desde su entrada al pabellón fue evidente el respaldo de la dirigencia y de la militancia. La algarabía marcó el ambiente mientras cientos de presentes coreaban repetidamente su nombre: “¡Wellington, Wellington!”, en una clara demostración de la fuerza que ha logrado consolidar en la provincia.

Santiago es hoy un territorio donde Wellington Arnaud cuenta con el apoyo del mayor equipo político organizado, integrado por alcaldes, diputados, importantes dirigentes y el respaldo de la gobernadora, lo que quedó reflejado en la energía y el entusiasmo vividos durante el acto.

La manifestación espontánea de apoyo confirma el posicionamiento y el liderazgo que sigue creciendo dentro del partido.

Equipo de comunicaciones de Judith Valdez