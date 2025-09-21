PRM define hoja de ruta hacia 2028 en taller estratégico celebrado en Jarabacoa

Bartolo García

Jarabacoa, R.D.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebró en Jarabacoa un taller estratégico de tres días en el que reafirmó su unidad y determinación para mantenerse en el poder de cara a las elecciones de 2028.

El encuentro, realizado con la participación de la Dirección Ejecutiva, tuvo como objetivo alinear las prioridades del partido, evaluar los avances institucionales y preparar el camino hacia los procesos electorales de 2026 y 2027.

Entre los asistentes destacaron el presidente de la República, Luis Abinader; la vicepresidenta Raquel Peña; el expresidente Hipólito Mejía; la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch; el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía.

Durante las jornadas, se reiteró el respaldo del PRM a las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Abinader, subrayando su impacto en la consolidación democrática, la transparencia institucional y el progreso social del país.

Los dirigentes enfatizaron que el partido atraviesa una etapa de madurez y reflexión, en la que se prioriza la cohesión interna y la creación de espacios de diálogo que fortalezcan su liderazgo político y social.

El taller hizo hincapié en que las decisiones estratégicas serán adoptadas con amplia consulta y participación, garantizando que las políticas públicas respondan a la confianza y a las expectativas de la ciudadanía.

En este sentido, se insistió en mantener una gestión pública eficiente, cercana y responsable, capaz de transformar las demandas sociales en resultados visibles que refuercen la legitimidad del gobierno y del partido.

Una de las resoluciones del encuentro fue la convocatoria a una consulta interna, en la que las bases del PRM podrán expresar sus opiniones sobre diversos temas organizativos y estratégicos.

Asimismo, se estableció que la selección de los candidatos a cargos electivos en 2027 se llevará a cabo mediante primarias con padrón cerrado, garantizando un proceso democrático, ordenado y participativo.

Los dirigentes destacaron que este método permitirá a las estructuras internas fortalecer la disciplina organizativa y promover la confianza en la transparencia de los procesos internos.

El PRM también invitó a militantes, simpatizantes y a la sociedad en general a participar activamente en las consultas y a dar seguimiento a las convocatorias que precederán las elecciones internas de 2026.

Con este taller estratégico, el partido gobernante proyecta una ruta clara hacia 2028, reafirmando su compromiso con la democracia interna, la rendición de cuentas y la continuidad de un modelo de gestión que priorice a la gente.

De esta manera, el PRM se presenta fortalecido, con un liderazgo cohesionado y una visión definida para enfrentar los retos venideros y mantener su rol como principal fuerza política del país.

