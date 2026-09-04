PRM de Santiago resalta liderazgo de Paliza tras ocho años al frente de la organización

Bartolo García

Santiago, R.D. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago reconoció a José Ignacio Paliza por sus ocho años al frente de la organización política, período durante el cual el partido alcanzó dos victorias electorales consecutivas, en 2020 y 2024. La distinción, consensuada entre dirigentes y bases de la organización en la provincia, destacó su entrega, liderazgo y trabajo durante una etapa considerada determinante para el crecimiento del PRM.

Al recibir el reconocimiento, Paliza agradeció a la dirigencia municipal y provincial de Santiago por la valoración de su trayectoria y afirmó que asumió la presidencia del partido con compromiso y humildad. “Sería injusto de mi parte y poco humilde no reconocer que los resultados electorales obtenidos en el 2020 y 2024 han sido por el esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres; lo hemos logrado juntos”, expresó el dirigente.

Paliza recordó las circunstancias en las que surgió el PRM y los desafíos enfrentados durante sus primeros años, señalando que la organización representó una nueva alternativa política para los dominicanos. Sostuvo que los resultados alcanzados no deben atribuirse a una sola figura, sino al esfuerzo colectivo, la unidad y el propósito común de sus integrantes, al tiempo que llamó a fortalecer la familia partidaria de cara a las elecciones de 2028.

El presidente municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto, destacó la decisión de Paliza de asumir la conducción de la organización en 2018, en circunstancias que calificó como difíciles para el partido. Cueto resaltó su firmeza y capacidad para mantener cohesionada a la dirigencia y aseguró que Paliza contribuyó a mantener las expectativas electorales de la organización hasta alcanzar el poder en 2020.

Por su parte, la presidenta provincial del PRM en Santiago, Rosa Santos, recordó que Paliza estuvo vinculado al trabajo de construcción y fortalecimiento de la organización desde sus primeros años y valoró su participación en las victorias obtenidas. Asimismo, manifestó su confianza en que continuará aportando desde sus responsabilidades gubernamentales al fortalecimiento institucional y al desarrollo del país.

El miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM Ulises Rodríguez afirmó que el reconocimiento representa la admiración de la dirigencia de Santiago hacia Paliza y destacó el papel que desempeñó en la consolidación del PRM como una de las principales fuerzas políticas nacionales. En tanto, el senador por Santiago, Daniel Rivera, resaltó la lealtad de Paliza y su participación en el proceso que llevó a una organización relativamente joven a conquistar el Gobierno.

El acto reunió a miembros de la Dirección Ejecutiva del PRM, legisladores, alcaldes, directores distritales, representantes de frentes sectoriales y dirigentes provinciales, municipales, regionales y zonales, además de una comisión procedente de Puerto Plata. Durante la actividad, Paliza reiteró su llamado a preservar la unidad interna y expresó su confianza en que el PRM llegará cohesionado al proceso electoral de 2028 con el objetivo de mantenerse en el poder.