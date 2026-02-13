PRM conmemorará 11 años con gran acto nacional en Santiago

Bartolo García

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebrará este domingo 15 de febrero de 2026 su 11.º aniversario con un acto nacional en la Gran Arena del Cibao, en Santiago de los Caballeros, a partir de las 9:00 de la mañana.

La actividad contará con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, así como del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, junto a miembros de la alta dirigencia nacional y territorial de la organización política.

La presidenta provincial del PRM en Santiago, Rosa Santos, resaltó el carácter nacional del encuentro y aseguró que se han realizado amplios preparativos logísticos para garantizar orden, seguridad y organización.

“Santiago será el protagonista de una gran fiesta”, afirmó Santos, al indicar que trabajan en la coordinación de accesos, parqueos y medidas de seguridad para las delegaciones que llegarán desde distintas provincias.

La dirigente sostuvo que se espera una asistencia masiva que incluso podría superar la capacidad del recinto, reflejando el entusiasmo de la militancia.

“El PRM está en capacidad de llenarlo y sobrepasar las expectativas”, expresó, al tiempo que aclaró que se tratará de un acto breve y puntual.

Según explicó, la actividad no estará centrada en discursos extensos, sino en demostrar la fortaleza, unidad y los aportes del PRM como organización política en el escenario nacional.

De su lado, el presidente municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto, destacó la transformación que experimenta la ciudad y valoró su elección como sede de la conmemoración.

“Santiago se transforma”, manifestó Cueto, al enumerar diversas obras y avances impulsados por el Gobierno en la denominada segunda capital del país.

En cuanto a la logística, explicó que los parqueos del Estadio Cibao estarán destinados a los visitantes y autobuses provenientes de otras provincias.

Mientras tanto, los parqueos de la Gran Arena del Cibao y su entorno serán utilizados por los asistentes locales, con el objetivo de facilitar el flujo vehicular y evitar congestiones.

Por su parte, la miembro de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRM, Sonia Guzmán, indicó que la decisión de realizar el aniversario en Santiago fue adoptada de manera unánime por la dirección del partido.

Guzmán destacó el respaldo histórico del Cibao a la organización y subrayó que esta región ha sido clave en el crecimiento político del PRM.

El senador por Santiago, Daniel Rivera, informó que el acto será transmitido en vivo para todo el territorio nacional, permitiendo que simpatizantes de distintas provincias puedan seguir la actividad.

La organización ha definido esta conmemoración como una celebración de trayectoria y cohesión interna, reafirmando su posición como una de las principales fuerzas políticas del país.

En la rueda de prensa participaron además Ulises Rodríguez, miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional; Enrique Romero, secretario general provincial; Federico Reynoso, secretario general municipal; y Lucildo Gómez, vicepresidente provincial, entre otros dirigentes municipales y distritales.

Con este acto, el PRM busca no solo celebrar once años de fundación, sino también proyectar una imagen de unidad y consolidación de cara a los próximos desafíos políticos nacionales.

