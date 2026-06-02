Prevé impacto económico US$3.000 millones por Copa Mundial de la FIFA; hispanos con gran presencia

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Se proyecta un impacto económico superior a los 3.000 millones de dólares durante los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la llegada de 1,2 millones de visitantes a la región durante su celebración durante 40 días.

Se espera la presencia de cientos de miles de hispanos de diferentes países, entre ellos dominicanos.

El director ejecutivo del Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para la Copa Mundial, Alex Lasry, así lo informó.

Y esto no ocurre simplemente porque queremos que ocurra; tenemos que trabajar en ello, tenemos que asegurarnos de que estamos impulsando el impacto”, afirmó el directivo.

“La mayoría de los fanáticos vienen de cinco a siete días, necesitamos y queremos que la gente esté activada y tenga cosas que hacer en los días que no hay partidos”, por ello hay que mantener el flujo de consumo a lo largo de los 40 días que durará la competición, subrayó.

Según los datos del comité, cientos de miles de residentes ya han completado su registro para participar en la campaña promocional.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará en el estadio MetLife, con capacidad para 82 566 espectadores, ocho partidos del Mundial: Brasil-Marruecos el 13 de junio; Francia-Senegal el 16; Noruega-Senegal el día 22; Ecuador-Alemania el 25; Panamá-Inglaterra el 27; así como un partido de la fase de dieciseisavos de final, uno de octavos y la final.

La Copa Mundial se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio del presente año. Será la primera edición del torneo en contar con 48 selecciones y 3 países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputará en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México el jueves 11 de junio. Nueva sede para el partido inicial de EE. UU.: La selección anfitriona abrirá su participación en Los Ángeles el 12 de junio.

Se jugarán un total de 104 partidos repartidos en 16 ciudades anfitrionas. El torneo se dividirá en 12 grupos de 4 equipos cada uno. La Gran Final se celebrará el domingo 19 de julio en área Nueva York/Nueva Jersey: El área metropolitana de NY será una de las sedes oficiales, con partidos programados para el Estadio MetLife.