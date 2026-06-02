Líder Hakeem Jeffries reafirma respaldo a Espaillat rumbo a las primarias demócratas

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK. – El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, reiteró su respaldo al congresista Adriano Espaillat de cara a las primarias demócratas del Distrito 13 de Nueva York, resaltando su trayectoria en favor de los inmigrantes y los sectores trabajadores.

El apoyo fue dado a conocer mediante una declaración conjunta suscrita por Jeffries, la líder demócrata Katherine Clark y el presidente del Caucus Demócrata, Pete Aguilar, quienes destacaron el papel desempeñado por Espaillat dentro del Congreso estadounidense.

“En el Congreso, Adriano ha sido un campeón de las comunidades inmigrantes y un luchador decidido por las familias trabajadoras”, expresaron los dirigentes demócratas, al valorar su trabajo legislativo y su compromiso con las causas sociales.

Los líderes también señalaron que, en momentos en que numerosas comunidades inmigrantes enfrentan desafíos y presiones, resulta necesario contar con figuras como Espaillat, destacando su labor como presidente del Caucus Hispano del Congreso y su posición crítica frente a diversas políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.

El respaldo de Jeffries, considerado una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, fortalece la campaña de reelección de Espaillat en un escenario donde sectores progresistas y organizaciones vinculadas a los Socialistas Democráticos de América (DSA) promueven candidaturas alternativas en distintos distritos de Nueva York.

Espaillat, reconocido como el primer dominicano-estadounidense electo al Congreso federal, cuenta además con el apoyo de importantes líderes políticos, entre ellos la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; la fiscal general Letitia James; el contralor Mark Levine; sindicatos, organizaciones comunitarias y dirigentes demócratas locales y nacionales.

La primaria demócrata para el Distrito 13 se celebrará el próximo 23 de junio, abarcando comunidades del Alto Manhattan y sectores de El Bronx. Mientras tanto, la votación anticipada estará disponible del 13 al 21 de junio, en un proceso que será clave para definir la representación demócrata en esta importante demarcación electoral.

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