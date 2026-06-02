Encuesta refleja mejora en el servicio eléctrico y reduce preocupación de los dominicanos por los apagones

Bartolo García

Santo Domingo. La más reciente Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media refleja que la percepción de los dominicanos sobre el servicio eléctrico ha experimentado una mejoría significativa, al punto de que los apagones y la energía eléctrica han dejado de figurar entre las principales preocupaciones nacionales.

Según los resultados del estudio, solo el 2.7 % de los encuestados identificó la energía eléctrica y los apagones como el principal problema del país, una cifra considerablemente menor en comparación con otros temas que actualmente generan mayor inquietud entre la población.

La encuesta revela que el alto costo de la vida y la situación económica encabezan las preocupaciones ciudadanas con un 42.3 %, seguidos por la delincuencia e inseguridad con un 24.4 %, lo que evidencia que los retos económicos y de seguridad han desplazado las preocupaciones relacionadas con el suministro eléctrico.

Los datos sugieren que la estabilidad alcanzada en el servicio energético ha contribuido a que la población perciba menos dificultades en este sector, colocando la energía eléctrica en un plano secundario dentro de las prioridades nacionales.

De igual forma, al evaluar los gastos que más impactan la economía familiar, la factura eléctrica fue mencionada por apenas un 6.5 % de los entrevistados, muy por debajo de la alimentación, que concentra el 59.2 % de las respuestas, seguida de los gastos de vivienda y salud.

Asimismo, cuando se preguntó qué medida ayudaría más a mejorar la economía de los hogares, solo el 2.4 % consideró prioritario reducir la tarifa eléctrica, mientras que la mayoría favoreció acciones dirigidas a disminuir los precios de los alimentos y aumentar los salarios.

La Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, realizada del 23 al 25 de mayo de 2026 con una muestra de 1,200 personas y un nivel de confianza del 95 %, concluye que la energía eléctrica ya no figura entre las principales inquietudes de los dominicanos, reflejando una percepción más favorable del servicio en comparación con otros desafíos que enfrenta actualmente el país.

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