Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Estados Unidos es el único país del mundo donde las armas civiles superan en número a la población, indicó un estudio de Small Arms Survey (SAS), con sede en Suiza.

Asimismo, la Segunda Enmienda de la Constitución de EE. UU. protege el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas.

En los pasados cinco meses del presente año, en el territorio estadounidense se registran 16,187 personas muertas por balas y 9,427 heridas, algunas en estado grave, según estadísticas del Archivo de Violencia Armadas (GVA), con sede en Washington, DC, y proyecciones de Everytown Research, cuyas misiones es documentar incidentes de violencia armada a nivel nacional.

Durante los hechos de sangre, figuran 92 menores entre 0 y 11 años fallecidos y 167 heridos. Asimismo, 343 menores entre 12 y 17 años fallecidos y 1,020 heridos. Además, 22 agentes de la policía fallecidos y 124 heridos.

Las tendencias de salud pública indican que alrededor de 73 personas mueren cada día por suicidio con arma de fuego en EUA, equivalente a 10,950 en los pasados 150 días