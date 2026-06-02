ETED refuerza medidas preventivas ante el inicio de la temporada ciclónica 2026

Bartolo García

Santo Domingo. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó la activación de su Plan de Contingencia Institucional 2026, una estrategia diseñada para fortalecer la seguridad del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y garantizar una respuesta eficiente ante posibles fenómenos atmosféricos durante la temporada ciclónica.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, ingeniero Alfonso Rodríguez Tejada, destacó que la institución ha reforzado sus mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta para proteger una infraestructura considerada fundamental para la estabilidad energética y el desarrollo económico del país.

“Estamos preparados para actuar con rapidez y eficiencia ante cualquier eventualidad. Nuestro compromiso es preservar la estabilidad del sistema de transmisión y contribuir a la seguridad energética nacional durante toda la temporada ciclónica”, expresó Rodríguez Tejada al referirse a las acciones implementadas por la empresa.

Como parte de las medidas adoptadas, la ETED mantiene un monitoreo permanente de la red de transmisión a través de su Centro de Control de Energía (CCE) y dispone de 26 centros de trabajo estratégicamente ubicados en todo el territorio nacional, equipados con brigadas técnicas, vehículos, herramientas y materiales para atender cualquier emergencia.

Previo al inicio de la temporada, la empresa ejecutó labores preventivas que incluyeron mantenimiento en subestaciones, inspecciones especializadas en líneas de transmisión, poda de árboles cercanos a las servidumbres eléctricas y abastecimiento de materiales esenciales para agilizar las labores de recuperación en caso de daños ocasionados por tormentas o huracanes.

La ETED también exhortó a la ciudadanía a colaborar con las medidas de seguridad, evitando construcciones y la siembra de árboles de gran tamaño cerca de las líneas de transmisión. Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso de mantener un sistema eléctrico seguro, confiable y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos que puedan surgir durante la temporada ciclónica 2026.

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