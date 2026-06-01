Tuto Tavárez

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Las mordidas en el deporte son incidentes raros, sumamente antideportivos e impactantes, que se atribuyen a pérdida del control o frustración.

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El pasado 23 de mayo, el futbolista argentino Leonardo Villalba se unió a un selecto grupo de atletas, que han pasado a la historia por morder a un oponente.

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Villalba del Cibao FC clavó su diente en la piel de Daniel Jamesley, lo que le valió una suspensión de 8 partidos y 40 mil pesos de multa.

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El 24 de junio de 2014, el uruguayo Luis Suárez, mordió al defensa italiano Giorgio Chiellini, en el Mundial, recibiendo una ejemplar sanción por parte de FIFA, que además de lo económico le prohibía entrar a un estadio en 4 meses.

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Pero, el instinto Drácula de Suárez venía desde el 2010, mientras jugaba con el Ajax, mordió al jugador Otman Bakkal.

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En 2013, Suarez también había mordido al defensa Branislav Ivanovic, en un partido del Liverpool contra el Chelsea.

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Sin embargo, el caso más sonado de una mordida en la historia, sucedió en 1997, cuando Mike Tyson arrancó una oreja a Evander Holyfield.

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Tyson, desesperado por no poder cazar a Holyfield, aprovechó un “clinch” soltó el protector bucal y le pegó una dentellada. Fue descalificado del combate y perdió su licencia de boxeador.

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En un partido de la NHL, Hockey Sobre Hielo, también se dio un caso de una mordida, a pesar de lo protegidos que van los jugadores,

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En un encuentro entre Vancourver Canucks, ALex Burrow mordió el dedo de Patrice Bergeron, de Boston Bruins, lo que generó una gran trifulca.

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El portero Oliver Kahn del Bayern de Muinich, tenía fama de tener un gran temperamento y en 1999 intentó morder a Heiko Herrlich del Borussia Dortmund.

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Un caso extraño de mordida, protagonizaron el receptor dominicano Miguel Olivo y el torpedero Alex Guerrero.

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Extraño, porque eran compañeros de equipo en el Albuquerque Isotopes, de los Dodgers de los Angeles, quienes discutieron airadamente en el dogout por una jugada que Guerrero falló.

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Olivo cercenó parte de la oreja de Guerrero, que tuvo que ser sometida a reconstrucción y fue despedido por los Dodgers. Hay más, pero hasta quí.

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SQUEEZE PLAY: “Mordió más de lo que podía masticar”, refrán… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Si el baloncestista Richard Bautista es “Manita”, Yassel Pérez debe ser “Boquita”…Dice el jovencito de Baracoa, Jean Luis Núñez, a quien consulto sobre baloncesto local, que el MVP de la LNB debe ser Luismal Ferreiras (La Bestia del Jaya)…Yo creía que era Anderson García…Pero, me razonó que su equipo no clasificó…Los Metros salieron adelante y llegaron primeros y el domingo arrancaron en punta…Un equipo ganador y los fanáticos no van…Este lunes comenzó la Liga de Verano…Ahí son duros los Granjeros de Moca…Juan Nepomuceno Núñez sigue al frente de la Federación Dominicana de Béisbol…Enrique Rojas hizo un comentario en Grandes en los Deportes, que puede ser el editorial del New York Time…Muy duro…El 11 de este mes, elecciones en las Águilas Cibaeñas…Escuché unos comentarios, que mejor me hago el sordo…Atentos este miércoles al juego de despedida de la Selección Nacional de Miguel “Pichi” Lloyd…De Sedofutbol, todavía de Cibao FC no se sabe…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Eros dios de la mitología griega era hijo de Afrodita…Por hoy, out 27.