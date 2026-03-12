Presidentes del CDP y de la Hermandad de Veteranos de la FF AA y de la PN sostienen encuentro

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas profesor Luís Pérez Novas, encabezó un encuentro-almuerzo con el Mayor General (r) Valerio García Reyes ERD presidente de la Hermandad de Veteranos Pensionados de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional y destacados miembros de la prensa nacional, con el propósito de estrechar los vínculos de cooperación y fortalecer las relaciones interinstitucionales entre los gremios periodísticos y la entidad que agrupa a los veteranos.

Durante la actividad, realizada en un ambiente de camaradería y respeto mutuo, el alto oficial retirado destacó la importancia de mantener una comunicación fluida con los medios de comunicación, reconociendo el papel fundamental que desempeñan los periodistas en la difusión de las acciones y proyectos que desarrolla la Hermandad en favor de sus miembros”.

En el encuentro, presidido por el Mayor General (r) García Reyes, ERD participaron el profesor Luís Pérez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; Mario Lara, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa filial Distrito Nacional; Rene Polanco, presidente del Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión; así como Kaming Rosario Estévez, secretario de finanzas del CRTV; Isidro Mejía, vicepresidente; José Ramón Santos, secretario de organización; y el expresidente Corpus Montero.

El encuentro marca un preámbulo para fortalecer los lazos de cooperación entre las organizaciones periodísticas y la Hermandad de Veteranos, abriendo espacios de diálogo y colaboración interinstitucional en beneficio de sus miembros y de la sociedad.

Al finalizar el almuerzo, el Mayor General (r) Valerio García Reyes ERD impuso el pin institucional de la Hermandad al presidente del CDP y a los miembros de la prensa presentes, como símbolo de reconocimiento y agradecimiento por el respaldo y la difusión de las actividades de la institución.