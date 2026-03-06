Presidente reconoce talento estudiantil al recibir a joven orador “Pico de Oro”

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El presidente de la República, Luis Abinader, recibió en el Palacio Nacional de la República Dominicana al estudiante Hensel Aquino García, un joven de 13 años que ha llamado la atención por su capacidad de expresión y seguridad al hablar en público.

Durante el encuentro, el mandatario elogió la elocuencia del estudiante y lo bautizó con el sobrenombre de “Pico de Oro”, destacando su claridad al comunicar ideas y su determinación al expresar sus metas.

La reunión se realizó en el Salón Privado del Palacio Nacional y contó con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje, quien también compartió con el joven durante la conversación.

En el diálogo, el presidente Abinader conversó con Hensel sobre sus aspiraciones académicas y la realidad de su centro educativo, mostrando interés por su desarrollo personal y su formación.

El jefe de Estado valoró la determinación del estudiante y lo motivó a continuar esforzándose en sus estudios para alcanzar sus metas profesionales.

Asimismo, resaltó que jóvenes como Hensel reflejan el talento y el potencial de la juventud dominicana cuando cuentan con el respaldo de sus familias y una educación sólida.

Durante el encuentro, el joven expresó su interés en continuar sus estudios universitarios en las áreas de Relaciones Internacionales y Derecho.

Según explicó, su objetivo es prepararse académicamente para contribuir al desarrollo social y al fortalecimiento institucional de la República Dominicana.

Hensel Aquino García cursa actualmente el segundo de bachillerato en la Escuela Felicia Cuesta Díaz, ubicada en la comunidad de Básima, municipio de Villa Altagracia.

El estudiante asistió al encuentro acompañado por sus padres, Jenrry Aquino Caraballo y Estela Margarita García, así como por su hermano gemelo, Hendel Aquino García.

La presencia de su familia durante la visita reflejó el respaldo y el orgullo que comparten por los logros y aspiraciones del joven, quien se perfila como una promesa académica de su comunidad.