Presidente electo de Chile resalta modelo dominicano de desarrollo, turismo y seguridad

Bartolo García

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, destacó este sábado los avances sostenidos de la República Dominicana en materia de turismo, infraestructura y política migratoria, al iniciar una visita oficial con agenda en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Kast arribó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y fue recibido por autoridades dominicanas que dieron la bienvenida a la delegación y coordinaron la agenda prevista durante su estadía en el país.

Durante su llegada, el mandatario electo recordó que ha visitado la República Dominicana en varias ocasiones, subrayando que el progreso alcanzado continúa llamando su atención por su constancia y alcance en distintos ámbitos.

“Conocí la República Dominicana hace 35 años y no deja de sorprendernos su desarrollo, crecimiento y niveles de seguridad en todas las áreas”, expresó Kast, al referirse a la evolución económica y social del país caribeño.

Indicó que para Chile resulta de alto interés conocer experiencias exitosas en sectores estratégicos como el turismo y la infraestructura, áreas que han sido claves para el posicionamiento internacional de la República Dominicana.

Señaló que observar de primera mano estos procesos permite identificar factores que han impulsado el crecimiento nacional y evaluar aprendizajes que podrían resultar útiles para la realidad chilena.

Kast resaltó que el turismo dominicano se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía, respaldado por inversiones sostenidas, conectividad aérea y una oferta diversificada que fortalece el desarrollo regional.

Asimismo, valoró los avances en infraestructura vial, urbana y turística, los cuales —según dijo— contribuyen a elevar la competitividad del país y a mejorar la calidad de vida de la población.

En materia de seguridad, el presidente electo destacó la estabilidad institucional y los niveles de control que exhibe la República Dominicana, aspectos que consideró fundamentales para atraer inversiones y garantizar el bienestar ciudadano.

Sobre el tema migratorio, Kast afirmó que el país ha desarrollado una política relevante y digna de análisis, tomando en cuenta la compleja realidad de dos naciones que comparten una misma isla con profundas diferencias sociales y económicas.

A su juicio, la experiencia dominicana en este ámbito ofrece elementos importantes para el debate regional sobre migración, soberanía y cooperación internacional.

El presidente electo también resaltó los intercambios previos sostenidos con autoridades dominicanas en foros internacionales, los cuales facilitaron la organización de este acercamiento institucional.

Estos contactos, explicó, han permitido fortalecer el diálogo político y el entendimiento mutuo entre ambos países en temas de interés común.

A su llegada a Santiago de los Caballeros, Kast fue recibido además por una delegación de diputados y funcionarios locales, quienes participaron en el protocolo de bienvenida.

La visita del mandatario electo se enmarca en una gira por Centroamérica y el Caribe, orientada a promover la cooperación regional en áreas como desarrollo, seguridad y migración.

Con este encuentro, la República Dominicana continúa posicionándose como un referente regional en crecimiento económico, gestión pública y estabilidad, atrayendo la atención de líderes internacionales interesados en conocer su modelo de desarrollo.