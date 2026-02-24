Presidente del PRM en Santiago resalta impacto positivo de la Línea 2C del Metro en la movilidad nacional

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta ciudad, el ingeniero Andrés Cueto, destacó el impacto positivo que tendrá la puesta en funcionamiento de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo en la movilidad del Gran Santo Domingo y zonas aledañas.

Cueto explicó que esta nueva extensión representa un avance significativo para la conectividad urbana, al permitir una circulación más fluida y reducir considerablemente la congestión vehicular en la autopista Duarte, uno de los principales corredores del país.

Señaló que los ciudadanos que se trasladan desde la región del Cibao ahora cuentan con una alternativa más eficiente, al poder abordar el Metro en Los Alcarrizos y continuar su trayecto hacia distintos puntos del Distrito Nacional sin necesidad de permanecer largos períodos en el tráfico.

“El usuario que llega a Los Alcarrizos en transporte público puede montarse en el Metro, desplazarse con rapidez y hacer sus diligencias en distintas estaciones, evitando la saturación del centro de la capital”, expresó el dirigente político.

Cueto consideró que esta dinámica no solo mejora la experiencia de los pasajeros, sino que también contribuye a una distribución más ordenada del flujo vehicular y peatonal en las zonas más transitadas.

La Línea 2C fue inaugurada por el presidente Luis Abinader y recorre 7.3 kilómetros desde la estación María Montés hasta la estación Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos.

El proyecto incluye cinco estaciones modernas, un túnel de 940 metros y una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la autopista Duarte, beneficiando directamente a más de un millón de habitantes.

Además, se resaltó que esta ampliación fortalece la integración del sistema de transporte urbano, al enlazar el Metro con el teleférico de Los Alcarrizos y otros corredores estratégicos de movilidad.

Según estimaciones oficiales, la nueva línea tendrá capacidad para transportar alrededor de 15,000 pasajeros por hora en cada dirección, con un flujo diario cercano a los 150,000 usuarios.

El dirigente del PRM también recordó que durante este año se prevé la entrada en operación del Monorriel de Santiago, el cual se sumará al teleférico y a los corredores de autobuses para completar un circuito moderno de transporte masivo en la Ciudad Corazón.

Finalmente, Cueto valoró la visión del Gobierno en materia de infraestructura y movilidad, afirmando que estas obras constituyen un legado que elevará la calidad de vida de la población y promoverá un desarrollo urbano más sostenible para las futuras generaciones.