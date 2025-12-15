Presidente Abinader y ministro Collado inauguran remodelado Parque Submarino La Caleta.

La Caleta, Boca Chica, 15 de diciembre. – El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron la primera etapa del reconstruido Parque Nacional Submarino La Caleta, cuya inversión total asciende a RD$420, 231,945.

La obra entregada, comprende un área total de intervención de 119,925 metros cuadrados, dentro de los cuales se realizó un paseo de 2.74 kilómetros, conmemorativos a los países de América y el Caribe, con el remozamiento de los escudos ubicados a la salida del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), conjuntamente con aproximadamente 20 mil metros cuadrados de plazas y senderos internos en el parque.

La intervención busca impulsar el turismo, rescatar el patrimonio natural, crear senderos, áreas recreativas y de servicios, con el objetivo de convertirlo en un atractivo para turistas que llegan y salen por el AILA.

El presidente Abinader afirmó que era tiempo de que se rescatara el Parque Nacional Submarino de La Caleta, un viejo reclamo de los residentes de la zona.

El mandatario destacó el gran valor histórico del parque y sus extraordinarias condiciones para los amantes del buceo.

El jefe de Estado aprovechó para anunciar varias obras en beneficio de los residentes en La Caleta, incluyente un puente peatonal.

El ministro Collado destacó la importancia de la obra, que busca el rescate del patrimonio natural de ese parque y convertir el mismo en un atractivo para los turistas que llegan y salen por el Aeropuerto Internacional de Las Américas y para visitantes de todo el país.

“Sin lugar a duda, este parque submarino, de gran valor histórico, dará la bienvenida a los miles de turistas que llegan por el aeropuerto internacional de Las Américas”, dijo el ministro Collado.

Afirmó que el remodelado parque también servirá para que los turistas que se marchan del país “pueden realizar una especie de última visita a un lugar hermoso, lleno de historia y naturaleza”.

La intervención cuenta con la construcción de nuevos senderos peatonales, estacionamientos, miradores, áreas de recreación infantil y módulo de pérgolas para vendedores.

Además, la construcción de un módulo de Servicio, que tendrá oficinas, locales, módulos de baños, departamento de la Policía Turística (Politur), entre otros.

La obra, incluye rampa de acceso universal, iluminación, bancos de hormigón, basureros, paisajismo, señaléticas y estacionamientos.

El paisajismo incluido a toda la extensión del parque ha sido tomando en cuenta la conservación y preservación de las especies existentes pertenecientes a este parque nacional.

La obra se integra a una estrategia urbanística regional que el Ministerio de Turismo ejecuta en todo el litoral sureste, desde el malecón de Santo Domingo, Santo Domingo Este, La Caleta, San Pedro de Macorís y La Romana.

El Parque Nacional Submarino La Caleta

Fue establecido en 1986 en un esfuerzo de proteger el patrimonio cultural y biológico subacuático presente en el lugar.

Dentro del parque se encuentra el Museo Etnológico y Arqueológico Taino descubierto en la playa en la década de los 70, poseedor de una importante colección de objetos taínos.

En el fondo marino de La Caleta se encuentra el naufragio de la fragata Nuestra Señora de Begoña.