Presidente Abinader inaugura Centro Universitario UASD-Cotuí y anuncia construcción de la Circunvalación de la ciudad

Bartolo García

Sánchez Ramírez, RD.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el Centro Universitario Regional UASD-Cotuí, la primera extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en esta provincia, construida a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED). La moderna obra cuenta con 29 aulas, tres laboratorios, un auditorio, biblioteca y amplias áreas recreativas, consolidando el compromiso del Gobierno con el acceso equitativo a la educación superior.

Con esta entrega, el mandatario suma cuatro centros universitarios inaugurados en menos de cinco años, junto a los recintos de Baní, Azua y Hato Mayor, marcando un hito en la expansión territorial de la universidad estatal más antigua del continente.

Durante el acto, Abinader destacó los avances sin precedentes en la UASD durante su gestión, subrayando su papel como pilar fundamental de la educación y la investigación en el país. “Estos logros son el reflejo del compromiso de nuestro Gobierno con la educación superior y con el desarrollo de nuestros jóvenes, quienes son el presente y el futuro de la nación”, afirmó el presidente.

El jefe de Estado aprovechó la ocasión para anunciar el inicio de la construcción de la Circunvalación de Cotuí, una obra estratégica que mejorará la movilidad vial y dinamizará la economía local. “Con esta circunvalación, reduciremos los tiempos de desplazamiento y estimularemos el crecimiento comercial y turístico de la zona”, aseguró Abinader.

En materia de infraestructura, el mandatario informó avances significativos en la carretera Cevico–Monte Plata, el 50 % de progreso en la vía Hatillo, y la construcción de cuatro canchas bajo techo en distintos puntos de la provincia. Asimismo, anunció proyectos hídricos de gran impacto, entre ellos la ampliación del acueducto de Cotuí y la creación de un nuevo sistema de agua potable en la presa de Hatillo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades.

De su lado, el rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, resaltó el valor histórico del nuevo recinto y el compromiso del Gobierno con una “UASD más cercana a la gente”. “El presidente Abinader ha demostrado que la educación superior pública es una prioridad nacional. Hoy los jóvenes de Sánchez Ramírez tienen su propio campus, moderno, digno y preparado para el futuro”, expresó.

El rector destacó además que el fortalecimiento de la universidad va de la mano con el desarrollo de las provincias. “Cuando la UASD y el Gobierno caminan juntos, el país avanza con pasos firmes hacia un futuro más prometedor”, añadió Beltrán Crisóstomo.

En tanto, el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, expresó que esta obra refleja la filosofía del Gobierno de invertir donde más se necesita. “Cuando apostamos por la educación, apostamos por el país. Cada aula, cada laboratorio y cada libro son herramientas de libertad y progreso”, afirmó.

Antes de contar con este recinto, la docencia universitaria en Cotuí se desarrollaba en espacios improvisados, iniciando en el antiguo cine local en 2013, luego en un local alquilado y más recientemente en un edificio prestado por el Ministerio de Educación en el sector Los Cocos. Con esta nueva sede, miles de jóvenes podrán cursar carreras sin tener que trasladarse a la capital.

El nuevo campus universitario, levantado con una inversión superior a RD$1,227 millones, abarca 18,600 metros cuadrados e incluye un edificio docente de tres niveles, cinco aulas de posgrado, aula inteligente, biblioteca, auditorio, plaza patriótica, y cancha mixta. Además, dispone de 115 plazas de estacionamiento, con capacidad para vehículos livianos, motocicletas, autobuses y espacios accesibles.

En su primera etapa, la UASD-Cotuí ofrecerá las carreras de Psicología Clínica, Lenguas Modernas, el ciclo básico completo, y una maestría en Lingüística Aplicada al Inglés, ampliando progresivamente la oferta académica según las necesidades regionales.

El ministro Bonilla adelantó que el MIVED continúa trabajando en la construcción de tres nuevos centros universitarios: UASD Santo Domingo Este, UASD Santiago Rodríguez y UASD Neyba, reafirmando el compromiso del Gobierno con la educación pública, el desarrollo territorial y la inclusión académica.

Con la inauguración de este centro, el presidente Abinader reafirma su visión de una República Dominicana más preparada, donde la educación superior se convierta en una herramienta de transformación social, desarrollo humano y oportunidades para todos.

