Nacionales

Presidente Abinader honra la memoria de Enmanuel Castillo y resalta su legado en la comunicación dominicana

El mandatario expresó su profundo pesar por la partida del director de La Información, destacando su compromiso con el pensamiento social, la ética periodística y el desarrollo de Santiago
Abinader resalta madurez politica en consenso sobre crisis haitiana

Bartolo García

El presidente de la República, Luis Abinader, lamentó este sábado el fallecimiento de Enmanuel Castillo, sociólogo y director del periódico La Información, uno de los medios de comunicación más influyentes de la región del Cibao y del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, el mandatario manifestó sentirse profundamente conmovido por la partida de una figura a la que definió como comprometida con el pensamiento social y el ejercicio responsable del periodismo dominicano.

“Su compromiso con el pensamiento social y el periodismo responsable deja un legado que el país siempre recordará”, expresó Abinader, al destacar la huella que Castillo dejó en la vida institucional y comunicacional de la nación.

El jefe de Estado también extendió sus condolencias a los familiares del comunicador, así como a sus amigos, colaboradores y a toda la comunidad del periódico santiaguero, asegurando que los acompaña en oración en este momento de dolor.

“Acompaño en oración a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de La Información. Paz a su alma”, concluyó el presidente en su emotivo mensaje.

Enmanuel Castillo

Enmanuel Castillo fue ampliamente valorado por su aporte a la sociología y por su liderazgo al frente de La Información, medio que dirigió por más de una década, impulsando una etapa de modernización, cercanía comunitaria y fortalecimiento de la credibilidad informativa.

Bajo su gestión, el periódico consolidó su enfoque en la información local y nacional, convirtiéndose en una referencia obligada para la región norte y un espacio de análisis responsable sobre los temas que impactan al país.

Además de su trayectoria en los medios de comunicación, Castillo se destacó en el ámbito empresarial, académico y social de Santiago, ocupando cargos relevantes en instituciones como la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI).

También mantuvo una estrecha vinculación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde aportó desde la formación académica y el pensamiento crítico, influyendo positivamente en generaciones de estudiantes y profesionales.

Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar en sectores periodísticos, políticos, empresariales y comunitarios, que resaltan su integridad, liderazgo y vocación de servicio.

Los restos de Enmanuel Castillo fueron velados en la funeraria Blandino de Santiago, donde familiares, amigos y colegas acudieron a rendirle homenaje en un ambiente de respeto y recogimiento.

Posteriormente se celebró una misa de cuerpo presente presidida por el padre William Arias, en la que se agradeció por su vida y por el legado humano y profesional que deja en la sociedad dominicana.

Luego de la ceremonia religiosa, recibió cristiana sepultura en el cementerio del 30 de Marzo, acompañado por expresiones de cariño y reconocimiento de la comunidad santiaguera.

A Castillo le sobreviven su esposa Irina Lirio de Castillo, sus hijos, nietos, hermanos y numerosos amigos, quienes hoy honran la memoria de un hombre que dedicó su vida al periodismo, la educación y el fortalecimiento institucional del país.

