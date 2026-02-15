Presidente Abinader honra la memoria de Enmanuel Castillo y resalta su legado en la comunicación dominicana

Bartolo García

El presidente de la República, Luis Abinader, lamentó este sábado el fallecimiento de Enmanuel Castillo, sociólogo y director del periódico La Información, uno de los medios de comunicación más influyentes de la región del Cibao y del país.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, el mandatario manifestó sentirse profundamente conmovido por la partida de una figura a la que definió como comprometida con el pensamiento social y el ejercicio responsable del periodismo dominicano.

“Su compromiso con el pensamiento social y el periodismo responsable deja un legado que el país siempre recordará”, expresó Abinader, al destacar la huella que Castillo dejó en la vida institucional y comunicacional de la nación.

El jefe de Estado también extendió sus condolencias a los familiares del comunicador, así como a sus amigos, colaboradores y a toda la comunidad del periódico santiaguero, asegurando que los acompaña en oración en este momento de dolor.

“Acompaño en oración a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de La Información. Paz a su alma”, concluyó el presidente en su emotivo mensaje.

Enmanuel Castillo

Enmanuel Castillo fue ampliamente valorado por su aporte a la sociología y por su liderazgo al frente de La Información, medio que dirigió por más de una década, impulsando una etapa de modernización, cercanía comunitaria y fortalecimiento de la credibilidad informativa.

Bajo su gestión, el periódico consolidó su enfoque en la información local y nacional, convirtiéndose en una referencia obligada para la región norte y un espacio de análisis responsable sobre los temas que impactan al país.

Además de su trayectoria en los medios de comunicación, Castillo se destacó en el ámbito empresarial, académico y social de Santiago, ocupando cargos relevantes en instituciones como la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI).

También mantuvo una estrecha vinculación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde aportó desde la formación académica y el pensamiento crítico, influyendo positivamente en generaciones de estudiantes y profesionales.

Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar en sectores periodísticos, políticos, empresariales y comunitarios, que resaltan su integridad, liderazgo y vocación de servicio.

Los restos de Enmanuel Castillo fueron velados en la funeraria Blandino de Santiago, donde familiares, amigos y colegas acudieron a rendirle homenaje en un ambiente de respeto y recogimiento.

Posteriormente se celebró una misa de cuerpo presente presidida por el padre William Arias, en la que se agradeció por su vida y por el legado humano y profesional que deja en la sociedad dominicana.

Luego de la ceremonia religiosa, recibió cristiana sepultura en el cementerio del 30 de Marzo, acompañado por expresiones de cariño y reconocimiento de la comunidad santiaguera.

A Castillo le sobreviven su esposa Irina Lirio de Castillo, sus hijos, nietos, hermanos y numerosos amigos, quienes hoy honran la memoria de un hombre que dedicó su vida al periodismo, la educación y el fortalecimiento institucional del país.

