Presidente Abinader honra a Juancito Rodríguez en solemne ceremonia de ingreso al Panteón de la Patria

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – En un acto cargado de solemnidad, patriotismo y profundo simbolismo, el presidente Luis Abinader encabezó este sábado la ceremonia oficial de traslado de los restos del héroe nacional Juan Rodríguez García, conocido como Juancito Rodríguez, al Panteón de la Patria, rindiendo homenaje a su legado de lucha, sacrificio y entrega por la democracia dominicana.

Durante el acto, celebrado con todos los honores militares correspondientes a un Héroe Nacional, el presidente Abinader afirmó que este traslado representa un acto de justicia histórica, un reconocimiento merecido a uno de los dominicanos que entregó todo —su fortuna, su familia y su propia vida— en la lucha contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y en defensa de los valores de libertad, justicia y soberanía.

“Hoy rendimos un acto de justicia histórica al trasladar al Panteón de la Patria los restos del general Juan Rodríguez García, símbolo de la lucha contra la tiranía trujillista y ejemplo de entrega total a la libertad y la democracia dominicanas”, expresó el mandatario durante su intervención.

El jefe de Estado señaló que con esta exaltación se cumple lo dispuesto en el Decreto núm. 288-25, emitido el pasado 30 de mayo, mediante el cual el Estado dominicano declaró Héroe Nacional a Juancito Rodríguez en reconocimiento a su vida ejemplar, su valor y su defensa inquebrantable de la democracia frente a la dictadura trujillista.

Abinader resaltó que el homenaje constituye el más justo tributo que la República Dominicana puede ofrecer a uno de sus hijos más nobles, destacando que su sacrificio debe inspirar a las presentes y futuras generaciones. “Para que las generaciones sepan que su lucha no fue en vano, para que su ejemplo cale en nuestros corazones y nazca en cada dominicano un nuevo ciudadano dispuesto a defender la patria”, manifestó.

El mandatario hizo un recuento de la vida del héroe mocano, recordando que Juancito Rodríguez fue parte esencial de la Expedición del 14 de Junio de 1959, movimiento que, aunque no triunfó militarmente, encendió la llama libertaria que condujo al tiranicidio del 30 de mayo de 1961, marcando el inicio del fin de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina.

“Todo cuanto tuvo lo ofrendó en aras de una patria libre”, enfatizó Abinader. “Lo hizo con la tenacidad de los revolucionarios, la dignidad de los justos y el coraje de quienes ponen el interés de la nación por encima de los quebrantos personales”.

El presidente destacó que el legado de Juancito Rodríguez permanecerá vivo en la memoria nacional como ejemplo de valentía y convicción democrática. “Su historia nos recuerda que el patriotismo no se mide por los discursos, sino por los sacrificios que se asumen en nombre de la libertad y la justicia”, subrayó.

Aseguró además que el Gobierno dominicano mantendrá firme su compromiso con los ideales de los héroes y mártires que, como Juancito Rodríguez, dieron su vida por un país libre y soberano. “Hoy lo llevamos al Panteón de la Patria como reafirmación de nuestro compromiso inquebrantable con los principios sagrados de libertad, justicia y soberanía nacional”, declaró el mandatario.

El Funeral de Estado inició a las 3:00 de la tarde en el Palacio Nacional, donde los restos fueron recibidos con honores militares, en presencia del presidente Abinader, la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, y autoridades civiles, eclesiásticas y militares.

Durante la ceremonia, se realizaron Honores de Estilo con trece cañonazos y guardias de honor encabezadas por altos funcionarios del Estado, incluyendo los ministros de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; y de Interior y Policía, Faride Raful.

También asistieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, junto a otros miembros del gabinete gubernamental.

La urna fue escoltada solemnemente por oficiales de las Fuerzas Armadas y familiares del héroe, acompañada por la entonación del Himno Nacional y el toque de silencio. Posteriormente, se realizó el ingreso de los restos al Panteón de la Patria, donde descansará junto a los grandes forjadores de la nación, entre ellos Duarte, Sánchez, Mella, y los héroes de la Restauración.

El acto culminó con un minuto de silencio y una ofrenda floral colocada por el presidente Abinader en nombre del pueblo dominicano, en reconocimiento al heroísmo de Juan Rodríguez García, un hombre que dio su vida por los ideales de justicia, libertad y soberanía.

Con este histórico homenaje, la República Dominicana reafirma su compromiso con la preservación de la memoria de sus héroes y la enseñanza de su legado a las nuevas generaciones, garantizando que el ejemplo de Juancito Rodríguez siga vivo como símbolo de coraje y amor patrio.

