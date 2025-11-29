Presidente Abinader encabeza entrega de sables y diplomas a nuevos oficiales del Ejército

Bartolo García

Santo Domingo Este.– Con un solemne acto militar que destacó el honor y la disciplina, el presidente Luis Abinader encabezó este viernes la graduación de los nuevos oficiales del Ejército de la República Dominicana, correspondientes a la 64ª Promoción de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”.

La ceremonia marcó el cierre del ciclo académico 2022-2025 y el inicio del servicio activo de los jóvenes que a partir de hoy ostentan el rango de segundo teniente y el título de licenciados en Ciencias Militares.

El acto inició con los honores al Jefe del Estado en su rol de Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, seguido del tradicional traspaso de mando de la Guardia Bandera, en estricto protocolo castrense.

El general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, director de la academia, tuvo a su cargo las palabras centrales del evento, en las que resaltó el compromiso del Gobierno con la modernización militar y la formación de alto nivel.

Pidió a los egresados mantener una conducta intachable y siempre poner el deber por encima de los intereses personales, honrando el uniforme que ahora portan con orgullo y responsabilidad.

“Estos hombres y mujeres han sido preparados para defender la soberanía, proteger a la ciudadanía y actuar con firmeza en defensa de la Constitución y las leyes. Su servicio será fundamental para el futuro de la nación”, afirmó el oficial.

Durante la ceremonia se reconocieron los méritos académicos y militares de los graduandos más destacados, entre ellos el Graduado de Honor, Kleiner Omar Sosa, y la Graduada Distinguida, Carolina Silvana Pérez.

Asimismo, los mejores estudiantes recibieron distinciones en categorías como excelencia física, espíritu militar, liderazgo, buena conducta y concepto del deber, valores esenciales en la vida castrense.

El momento más simbólico llegó con la lectura de la Orden General de Ascenso, la imposición de las insignias de grado y la toma del juramento militar, que estuvo a cargo del presidente Abinader.

Posteriormente, los nuevos oficiales recibieron sus anillos de graduación y los tradicionales sables de mando, emblemas históricos de autoridad, disciplina y honor dentro de las filas del Ejército.

La jornada cerró con los acordes del Himno de la Academia, entonado por los propios graduandos, quienes celebraron con emoción el logro de culminar su exigente formación y el inicio de una nueva etapa en sus carreras.

Tras el acto protocolar, el presidente Abinader se tomó la fotografía oficial con los integrantes de la promoción “Félix María Ruiz”, marcando el recuerdo de un día trascendental para ellos y sus familias.

Con esta investidura, las Fuerzas Armadas dominicanas se fortalecen con 50 nuevos oficiales de Infantería, capacitados bajo estándares modernos de defensa y seguridad nacional.

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades civiles y militares, entre ellas el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, la ministra de Interior y Policía Faride Raful y el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez.

El Gobierno reiteró su respaldo a la profesionalización y equipamiento de las instituciones castrenses, como parte del compromiso estratégico de continuar fortaleciendo la seguridad y la soberanía del país.