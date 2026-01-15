Presidente Abinader encabeza el lanzamiento del nuevo pasaporte electrónico de la República Dominicana

Bartolo García

El presidente Luis Abinader encabezó el acto oficial de inicio de la implementación del nuevo pasaporte electrónico dominicano, una iniciativa que representa un avance trascendental en la modernización de los documentos de viaje y en el fortalecimiento de la seguridad e identidad nacional.

La actividad se realizó en la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes, donde además quedaron inaugurados los servicios que comenzarán a ofrecerse en estas modernas instalaciones, diseñadas para mejorar la atención y eficiencia en los procesos.

Durante el acto, el mandatario recibió el primer pasaporte biométrico emitido en el país, un hecho simbólico que marca el inicio de una nueva era para el documento de viaje dominicano y su alineación con los estándares internacionales.

Las autoridades explicaron que esta primera fase del proceso contempla la captura de datos biométricos de oficiales y diplomáticos, así como la apertura gradual de citas para la ciudadanía a partir del 15 de enero, como parte de una transición ordenada y segura.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, indicó que el objetivo inicial es validar la interoperabilidad tecnológica, la capacitación del personal y la experiencia de los usuarios, antes de avanzar hacia una emisión masiva del nuevo documento.

Ramírez anunció que a partir del 19 de febrero se iniciará el enrolamiento gradual de los ciudadanos con citas hábiles, proceso que incluirá la captura de datos biométricos y personales requeridos para la emisión del pasaporte electrónico.

Este despliegue se realizará de forma escalonada, comenzando por las oficinas de mayor demanda en Santo Domingo y la región Norte, hasta abarcar progresivamente el resto del país.

En esta etapa se priorizarán los pasaportes vencidos, los que vencen en los próximos seis meses y las solicitudes de primera vez, garantizando una transición organizada y equitativa para la población.

El nuevo pasaporte electrónico dominicano incorpora tecnología de punta y tres niveles de seguridad biométrica de última generación, una distinción que poseen menos de 40 países en el mundo, de los más de 160 que ya emiten pasaportes biométricos.

Las autoridades destacaron que este documento fortalece la protección de la identidad de los ciudadanos, reduce los riesgos de fraude y facilita la movilidad internacional de los dominicanos.

El pasaporte tendrá una vigencia de 10 años para adultos y cinco años para menores de edad, en consonancia con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Como parte de la modernización institucional, se anunció la incorporación de un servicio opcional de courier que permitirá a los ciudadanos recibir su pasaporte directamente en la dirección de su preferencia, a partir del mes de febrero.

Asimismo, se informó sobre la inclusión de un servicio de repatriación con una cobertura de hasta nueve mil dólares, destinado a asistir a dominicanos en el exterior en casos de fallecimiento, sin costo adicional para las familias.

De manera paralela, la Dirección General de Pasaportes inició, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, la distribución de materiales oficiales del nuevo documento en embajadas y consulados, además de jornadas de capacitación técnica y de seguridad para el personal.

Con este paso histórico liderado por el presidente Abinader, la República Dominicana avanza hacia un modelo de pasaporte más seguro, moderno y conectado con los estándares globales, reafirmando su compromiso con la innovación, la protección de la identidad y el fortalecimiento institucional.