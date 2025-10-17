Presidente Abinader declara duelo oficial por el fallecimiento de Vicente Sánchez Baret

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 608-25, mediante el cual se declara día de duelo oficial el 18 de octubre de 2025 por el fallecimiento del destacado ciudadano dominicano Vicente Sánchez Baret, una figura de larga trayectoria en la vida política y administrativa del país.

El decreto presidencial reconoce los méritos, la integridad y el compromiso de Sánchez Baret con la nación, resaltando su papel en el fortalecimiento de las instituciones públicas y su dedicación al servicio del pueblo dominicano.

De acuerdo con el artículo 2 del decreto, el mandatario instruyó al Ministerio de Defensa a rendir los honores militares correspondientes, como muestra de respeto a quien en vida sirvió con lealtad y entrega a la República Dominicana.

Vicente Sánchez Baret y Yadira

Asimismo, el artículo 3 dispone que la Bandera Nacional ondee a media asta durante la fecha señalada, tanto en los recintos militares como en todos los edificios públicos del territorio nacional, en señal de luto y reconocimiento a su legado.

El decreto también establece su envío a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior y Policía, para su debida ejecución y conocimiento, asegurando que la disposición presidencial se cumpla en todo el país.

Vicente Sánchez Baret fue un servidor público ejemplar, que ocupó importantes posiciones en el Estado dominicano y cuya trayectoria estuvo marcada por su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el desarrollo nacional.

Durante décadas, Sánchez Baret contribuyó activamente al fortalecimiento del sistema democrático, participando en distintos procesos de reforma y modernización administrativa, así como en la creación de políticas públicas orientadas al bienestar social.

Su paso por diversas funciones del gobierno dejó una huella significativa, caracterizada por su dedicación, honestidad y profundo sentido de servicio, valores que lo convirtieron en un referente para las nuevas generaciones de servidores públicos.

Diversas personalidades del ámbito político, empresarial y académico han expresado su pesar por el fallecimiento de Sánchez Baret, destacando su papel como un dominicano íntegro y comprometido con las causas más nobles del país.

El Gobierno dominicano, al declarar el duelo oficial, busca rendir homenaje a su memoria y reconocer su contribución al fortalecimiento del Estado y de las instituciones democráticas.

El presidente Abinader expresó su solidaridad con los familiares y allegados del fallecido, destacando que su legado servirá de ejemplo para quienes creen en una gestión pública basada en la ética, el trabajo y la vocación de servicio.

El día de duelo oficial del 18 de octubre será una jornada para recordar con gratitud la vida y obra de Vicente Sánchez Baret, un dominicano ejemplar que dedicó su existencia al progreso y bienestar de la nación.

