Presentan libro sobre visión transformadora del liderazgo basada en Jesús

Nueva York. – El escritor dominicano José Rudecindo presentó su obra “Jesús, un líder contemporáneo: guía para un liderazgo sostenible”, una propuesta que invita a repensar el ejercicio del liderazgo en el mundo actual desde una perspectiva humana, ética y transformadora.

Durante su intervención en el marco de la IX Feria Internacional del Libro LACUHE 2026, Rudecindo planteó que la figura de Jesús trasciende lo religioso para convertirse en un referente universal de liderazgo, capaz de inspirar cambios reales en la sociedad.

“El liderazgo más alto se manifiesta en los encuentros más humildes”, expresó el autor, al destacar que el verdadero impacto no nace del poder, sino del servicio y la dignidad humana.

La obra profundiza en la vigencia del mensaje de Jesús en el siglo XXI, en medio de una crisis global que el autor define como económica, social y de valores.

En ese contexto, propone un modelo de liderazgo sostenible que no se corrompe ante las presiones del entorno y que, apuesta por la justicia, la inclusión y la transformación social.

Rudecindo también aborda temas contemporáneos como la bioética, el debilitamiento de la familia y los desafíos de la modernidad, señalando que los líderes de hoy deben asumir un rol más consciente y responsable frente a estas realidades.

“No se trata solo de dirigir, sino de dejar un legado que impacte positivamente a las futuras generaciones”, afirmó.

Uno de los ejes centrales del libro es la idea de que Jesús fue un líder innovador que, sin alterar la esencia de su mensaje, supo adaptarlo a su contexto. En ese sentido, el autor exhortó a los líderes actuales a comunicar con claridad, coherencia y autenticidad, en un mundo marcado por la inmediatez y la superficialidad.

Perfil del autor

José Rudecindo nació en Santo Domingo, República Dominicana. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y, desde temprana edad, abrazó la fe cristiana, experiencia que ha marcado su visión de vida y su vocación de servicio. Ha desarrollado una trayectoria vinculada a la formación y orientación en temas de liderazgo, familia y valores, promoviendo la justicia y la equidad. Su obra responde a la necesidad de fortalecer un liderazgo con propósito, enfocado en la formación de nuevas generaciones con integridad y carácter.