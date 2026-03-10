Presentan en República Dominicana innovadores kits sensoriales para personas con neurodiversidad

Bartolo García

Santo Domingo.– La empresa dominicana Abraza anunció la llegada al país de la primera experiencia sensorial diseñada para apoyar a personas con neurodiversidad y discapacidad en espacios públicos.

La iniciativa se desarrolla mediante un acuerdo de exclusividad con KultureCity, lo que convierte a República Dominicana en el primer país de América Latina en distribuir los kits sensoriales desarrollados por esta entidad.

Los kits incluyen auriculares con cancelación de ruido, tarjetas de comunicación para expresar emociones y necesidades, lentes para reducir la sensibilidad a la luz intensa y juguetes antiestrés que ayudan a mejorar la concentración y reducir la sobrecarga sensorial.

Además, los usuarios pueden acceder a la aplicación móvil de KultureCity, que ofrece guías visuales y escritas para orientarse sobre cómo desplazarse y utilizar los espacios donde estén disponibles estas herramientas.

La directora ejecutiva de Abraza, Rosanna Santana, explicó que la llegada de estos recursos representa un avance importante en materia de inclusión y accesibilidad en el país.

Según indicó, los kits no sustituyen terapias ni otras medidas de apoyo, sino que funcionan como herramientas puntuales que permiten a las personas con neurodiversidad participar y disfrutar de actividades en igualdad de condiciones.

Por su parte, la directora ejecutiva de KultureCity, Uma Srivastava, destacó que es un honor iniciar la distribución de estos recursos en República Dominicana, resaltando que han sido diseñados para fomentar la autonomía en espacios públicos.

Este tipo de herramientas ya ha sido implementado en eventos internacionales de gran escala como conciertos de Coldplay, el Super Bowl y el NBA Draft.

Como parte de las primeras acciones en el país, Abraza anunció que los kits comenzarán a implementarse en una cadena de supermercados con presencia en distintas zonas del territorio nacional.

Asimismo, la institución destacó que desde 2025 impulsa iniciativas educativas y laborales inclusivas, entre ellas el programa de Prácticas de Empleos Inclusivos desarrollado en alianza con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, orientado a crear oportunidades laborales para personas con neurodiversidad y discapacidad.

#eljacaguero #Inclusión #Neurodiversidad #Accesibilidad #Abraza #RepúblicaDominicana